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شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع تعاونية الاتحاد

شرطة دبي توقع مذكرة تفاهم مع تعاونية الاتحاد
7 سبتمبر 2023 01:08

دبي (الاتحاد)

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية مذكرة تفاهم مع تعاونية الاتحاد بهدف ترسيخ علاقة الشراكة فيما بينهما في مجال التوعية والتثقيف، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية بين الطرفين.
وقع المذكرة من طرف القيادة العامة لشرطة دبي اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومن طرف تعاونية الاتحاد المهندس عبد الله محمد رفيع الدلال، العضو المنتدب، بحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.
ورحب اللواء الجلاف، في بداية اللقاء بالشراكة بين الطرفين، مؤكداً أن شرطة دبي حريصة على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطيد وتفعيل التواصل الذي من شأنه أن يدعم الأهداف المشتركة بين الجانبين، وأن توقيع هذا التفاهم سيساهم في تطوير وتبادل الخبرات والممارسات في مجالات عديدة.
من جانبه، قال المهندس عبد الله محمد رفيع: نعتز بشراكتنا مع القيادة العامة لشرطة دبي في سبيل الخدمة المجتمعية، وذلك من خلال التعاون في العديد من المجالات ومنها عقد دورات توعوية ومعرفية بشأن خدمات شرطة دبي وقنوات التواصل معها، وغيرها من المجالات الأخرى.
وبموجب المذكرة، يتعاون الطرفان على المشاركة وتبادل المعرفة من خلال تقديم دورات تدريبية توعوية ومعرفية لموظفي تعاونية الاتحاد، ونشر المواد التوعوية الخاصة بشرطة دبي، عبر وسائل النشر المتاحة لدى الطرف الثاني.

شرطة دبي
تعاونية الاتحاد
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