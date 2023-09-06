شرطة عجمان تستضيف «مجلس وزارة الداخلية»

عجمان (وام)

نظمت «القيادة العامة لشرطة عجمان» مجلساً شرطياً بعنوان «وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل الشرطي» وذلك ضمن سلسة المجالس التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية.

تحدث في المجلس الذي عقد بنادي الشرطة للرياضة والرماية الرائد فهد هيكل من وزارة الداخلية والباحثة القانونية لمياء الزرعوني بحضور عدد من كبار الضباط وصف الضباط والمدنيين من مرتب شرطة عجمان.

تطرق المجلس إلى مفهوم السلوك المهني، ونطاق تطبيق قواعده والقيم الأساسية للموارد البشرية الحكومية إضافة إلى تعريف المشاركين بقواعد السلوك المهني الخاصة بالموارد البشرية الحكومية إلى جانب أخلاقيات العمل الشرطي التي يلتزم بها العاملون بوزارة الداخلية وانعكاسها في تعاملهم الوظيفي مع أفراد المجتمع وعلاقاتهم الإنسانية، والالتزامات والحقوق.