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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
6 سبتمبر 2023 17:25

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وقد تتكون بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.
و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س. و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 18:06 و الجزر الأول عند الساعة 01:53 .
و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 13:42 والمد الثاني عند الساعة 05:23 والجزر الأول عند الساعة 09:06 والجزر الثاني عند الساعة 22:00.

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