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رئيس الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "COP28" لحظة حاسمة للعالم

"كوب 28" يعزز التعاون مع "رئة العالم"
6 سبتمبر 2023 13:56

أكد دينيس فرانسيس، رئيس الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28” والذي سيعقد في دولة الإمارات نهاية العام الجاري، لحظة حاسمة بالنسبة للعالم، لكي يجتمع ويصطف خلف إجراءات مناخية أسرع وأكثر إنصافا وتحولية.    

جاء ذلك خلال البيان الافتتاحي الذي أدلى به فرانسيس خلال جلسة الافتتاح الرسمي للدورة 78 للجمعية العامة مساء أمس، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور ممثلي وفود 193 دولة عضو في المنظمة الدولية.  

وأكد الرئيس الجديد المنتخب للجمعية "من دولة ترينيداد وتوباغو”، في بيانه الافتتاحي، على التزامه بأداء مهامه في رئاسة الجمعية بشفافية وتفان، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ، موجها الشكر لسلفه الرئيس تشابا كوروسي، على قيادته الثابتة والثاقبة خلال العام الماضي، معلنا عن عزمه البناء على إنجازاته وإنجازات رؤساء الجمعية الآخرين من قبله، معربا عن شكره لحكومة بلاده ، لمنحه شرف تمثيل شعبه في الأمم المتحدة.

وأعلن عن التزامه بأن تعكس رئاسته للدورة 78 للجمعية العامة، قيم التسامح والشمول والتعاون والاحترام الراسخ للكرامة الإنسانية.  

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وحدد فرانسيس، أربع أولويات لعمله خلال رئاسته للجمعية، وهي السلام والازدهار والتقدم والاستدامة ، داعيا إلى إيجاد حلول مصممة خصيصا للتحديات التي تواجهها البلدان التي تمر بحالات صراع وما بعد الصراع، لافتا إلى أهمية أن تركز الجمعية العامة على تعزيز التمويل والتكنولوجيا والقدرة على تحمل الديون وبناء القدرات في الأماكن التي تعاني من عجز التنمية وتحتاج للمساعدة.  

وحث الدول الأعضاء على متابعة خطة عمل أديس أبابا، والاستفادة من الفرص الرئيسية الأخرى لزيادة الاستثمار وتوسيع التمويل من أجل التنمية، بما في ذلك تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة وتعزيز دعم التكيف من خلال جعل تمويل المناخ أكثر توفرًا، وأكثر سهولة في الوصول إليه، وبأسعار معقولة.   وأكد أن قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، ستتيح المجال لتعزيز التعاون الدولي حول ثلاثة مجالات عمل صحية رئيسية وهي مكافحة مرض السل والوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، والتغطية الصحية الشاملة.  

 وأشار إلى أهمية بناء مجتمعات مستدامة تتناغم مع بعضها البعض ومع الطبيعة لأنها الطريقة الوحيدة لضمان بقاء البشرية والكوكب.    

 وتعهد فرانسيس بأن يعمل خلال رئاسة للدورة 78 للجمعية العامة، على إشراك المجموعات الإقليمية وغيرها من المجموعات الأخرى في التعاون بشكل جماعي لبث الحياة مجددا في أجواء التعاون العالمي والالتزامات المشتركة، معربا عن أمله في أن تعالج الدورة الجديدة للجمعية العامة التحديات التي تواجهها بأكثر الطرق الممكنة فعالية وشمولا. 

المصدر: وام
كوب 28
الأمم المتحدة
تغير المناخ
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