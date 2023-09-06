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عبدالله بن زايد يستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية

عبدالله بن زايد يستقبل مبعوث الاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية
6 سبتمبر 2023 11:34

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، معالي لويجي دي مايو المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية. وبحث سموه، ودي مايو، علاقات الصداقة، وسبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي وتنميته في المجالات كافة. كما ناقش الجانبان الفرص المتاحة لتطوير التعاون الثنائي الإماراتي الأوروبي في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية، والاستثمارية، والطاقة والمناخ. وتناولت المباحثات استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» العام الجاري في مدينة «إكسبو دبي»، والتعاون الإماراتي الأوروبي في ملف المناخ. وأشاد معالي لويجي دي مايو، بنمو وتطور العلاقات بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي، متمنياً لدولة الإمارات التوفيق والنجاح خلال استضافتها لـ«COP 28»، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مسار العمل المناخي العالمي وجهود مكافحة التغير المناخي. وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ومعالي لويجي دي مايو، المستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي وتبادلا وجهات النظر بشأنها. حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

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المصدر: وام
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