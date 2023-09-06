سلطان النيادي: أكتب لكم من الأرض.. وأتطلع إلى لقاء قريب في دار زايد

وجه سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، تحية طيبة، طمأن فيها شعب الإمارات والشعوب العربية على صحته، بمناسبة العودة إلى الأرض، عبر منشور في حسابه الرسمي في منصة إكس.

وقال النيادي في منشوره: "أكتب لكم اليوم من الأرض.. 🌍"

وتابع رائد الفضاء الإماراتي: "أكتب لكم بعد ستة أشهر من البعد في الفضاء..الحمدلله وصلنا بالسلامة وابشركم ان صحتنا طيبة.. وأتطلع بكل شوق إلى لقاء الاحبة.. وإلى لقاء قريب بإذن الله في دار زايد..🤍 حيث السماء لم تعد الحدود..✨"





ويخضع النيادي للملاحظة الطبية لمدة 3 إلى 4 أسابيع، للتأكد من سلامته واستعادة حركته الطبيعية، وإجراء الفحوص والتجارب، على أن يعود إلى دولة الإمارات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، ليمضي أسبوعاً واحداً، قبل العودة من جديد إلى الولايات المتحدة الأميركية، لاستكمال إجراءات برنامج إعادة التأهيل وإجراء التجارب العلمية.

وبعد قضاء النيادي 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وقطع نحو 79 مليون ميل خلال مهمته، وإكمال مئات التجارب العلمية لصالح البشرية جمعاء، عاد ضمن طاقم SpaceX Crew-6 التابع لناسا إلى كوكب الأرض.