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«الظاهرة القابضة» تستعرض منتجاتها في معرض الصيد والفروسية

«الظاهرة القابضة» تستعرض منتجاتها في معرض الصيد والفروسية
6 سبتمبر 2023 00:58

أبوظبي (وام) 

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تستعرض مجموعة الظاهرة القابضة المتخصصة في الصناعات الغذائية والأعلاف الزراعية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، عشرات المنتجات التي يحتاجها زوار المعرض من فئة المهتمين بتربية الطيور والحيوانات وأصحاب المزارع.
وأشارت الشركة إلى أنها تسعى إلى ابتكار منتجات جديدة لتغذية الحيوانات، ومن أجل ذلك تتعاون مع الهيئات الأكاديمية لأبحاث الأعلاف، كما تعمل على تمويل مشاريع تجارب أبحاث الأعلاف عبر مختلف الصناعات والقطاعات، فضلاً عن تطوير المنتجات المصممة، حسب الطلب وحسب احتياجات العميل.
وأوضحت الشركة أنّ منتجاتها من الأعلاف مخصصة لجميع الحيوانات من الدواجن والأغنام والخيول والماعز والأبقار والجمال بالإضافة إلى الحيوانات الأخرى، موضحة أن منتجاتها تتضمن الأعلاف والأعلاف المركبة، ومنتجات التعليف ومنتجات الخشانة والمكملات الغذائية.
وأكدت الشركة أن لديها أكثر من 90 ألف فدان من الأراضي المخصصة لزراعة الأعلاف الحيوانية، و13 مصنعاً لمعالجة العلف والخشانة في جميع أنحاء العالم، كما لديها ما يزيد على 40 مجموعة منتجات من أصناف ودرجات مختلفة.
ولفتت الشركة إلى أنها تقدم خصومات على أسعار منتجاتها لزوار المعرض، كما أنها توفر لكبار العملاء أسعاراً خاصة حال التعاقد على كميات كبيرة، كما توفر خيارات متنوعة لشحن المنتجات.

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
الظاهرة القابضة
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