شبان مواطنون يشكلون فريقا خاصاً لرعاية الخيول

أبوظبي (وام)

ضمن مشاهد عروض النجاح للشباب الإماراتيين في مجال الفروسية، شهدت فعاليات معرض الصيد والفروسية، عرضاً لتجربة أربعة شباب إماراتيين يشكلون فريقاً خاصاً لرعاية الخيول، والمشاركة في سباقاتها، وقد أطلقوا على أنفسهم اسم «فرسان الإبداع».

الشباب الأربعة هم زايد وحمد وصقر ومحمد الجابري، يستقبلون في جناحهم زوار المعرض، ويقدمون عرضاً مرئياً لتجاربهم ورحلاتهم التي قاموا بها، وتشمل سيرهم في الصحراء في توقيتات الغروب والشروق لمسافات بعيدة لاكتشافها.

وقال زايد الجابري، المتحدث باسم الفريق، إنهم يدرسون في المرحلة الجامعية وهم من منطقة الوثبة، وبدأت انطلاقتهم كهواية في عام 2008، وهي ركوب الخيل والتنقل على صهواتها لمسافات طويلة، وتطورت معرفتهم وخبراتهم في رعاية الخيول وتدريبها منذ ذلك الحين، وفي عام 2013 بدأوا المشاركة الجادة في سباقات القدرة والجمال، وتمكنوا من تحقيق مراكز متقدمة، كما قاموا بتسجيل رحلات استكشاف الصحراء في أوقات الشروق والغروب لمسافات طويلة في مدة قياسية.

وأضاف زايد «إنّهم بالإضافة إلى مشاركتهم في المسابقات، أصبحوا يمتلكون تجارب متعددة في رعاية الخيول وتدريبها، ويُقدّمون خدمات التدريب على ركوب الخيل، والتدريب على سباقات التحمّل، والتدريب على تصنيع منتجات خاصة لخدمة الخيل والفروسية، مع اهتمامهم برحلات استكشافية، وهم يمتطون خيولهم من سلالة (الحر) الأصيلة».