نهيان بن مبارك يتفقد عدداً من الأجنحة الوطنية في معرض الصيد والفروسية

أبوظبي (وام)

زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2023» الذي يقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات. وأبدى معاليه، خلال جولته في أروقة المعرض، إعجابه بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه المعرض، وكذا مستوى التنظيم، وحجم المشاركات ومحتويات الأجنحة. وتفقد معاليه جناح شركة «إنترناشيونال غولدن جروب» الإماراتية، إلى جانب عدد من الأجنحة الوطنية المشاركة التي تعرض أحدث أسلحة الصيد، واستمع إلى شرح من عدد من العارضين حول منتجات المعرض.