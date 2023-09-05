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الإمارات

«الإمارات للخيول العربية» تستقطب جمهور «الصيد والفروسية»

«الإمارات للخيول العربية» تستقطب جمهور «الصيد والفروسية»
6 سبتمبر 2023 00:59

أبوظبي (وام)

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استقطب جناح جمعية الإمارات للخيول العربية، المشارك في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، عدداً كبيراً من جمهور الملاك والمهتمين للتعرف على الخيل العربية ومستلزماتها.
وقالت لولوة المنصوري، نائب رئيس الخدمات المساندة بالإنابة في جمعية الإمارات للخيول العربية: «إن الجمعية هي جهة رسمية لتوثيق وتسجيل الخيل العربية، وتقدم 13 خدمة لدعم ملاك الخيل العربية محلياً ودولياً، وبالإضافة إلى عملها على تسجيل وتوثيق الخيل، تدعم الجمعية أيضا البطولات والفعاليات الخاصة بالخيل العربية».
وأضافت: «إن جناح الجمعية بالمعرض يضم مشاركات خارجية ومحلية لبيع معدات الخيل، وعرض منتجات الخيل العربية بجانب مشاركة شركات وطنية لدعم المشاريع الوطنية، إضافة إلى الرسامين المهتمين برسم الخيل العربية». وذكرت أن الجمعية قدمت أيضاً على منصة الاستدامة في المعرض عدداً من المحاضرات تناولت الخدمات التي تقدمها الجمعية وأنماط ركوب الخيل التقليدية والحديثة وتجهيز الفرس للإكثار والإنتاج وخوض البطولات العربية وجهود العلماء العرب في تعقب سلالات الخيول على مدى 14 قرناً والخيول في الصحراء والبرية.
وأشارت المنصوري إلى أن الجمعية شاركت أيضاً بمسابقة العارض الإماراتي، والتي تركز على معاملة الفارس للخيل وهندام العارض الإماراتي.

جمعية الإمارات للخيول العربية
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
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