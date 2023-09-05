«يولو الإمارات للمغامرات» تتيح تجربة استثنائية لجمهور معرض أبوظبي للصيد والفروسية

أبوظبي (وام)

يقدم ركن شركة «يولو الإمارات للمغامرات» تجربة استثنائية لجمهور معرض أبوظبي للصيد والفروسية 2023، يتعرفون خلالها على عالم الرحلات والمغامرات، وفق منظور عصري بصحبة فريق مدرب من الشركة لديه خبرة في الرحلات والمغامرات والاستكشاف، ويعمل وفق المعايير الدولية للسلامة. وقال عيسى جمال المسؤول عن ركن «يولو الإمارات للمغامرات» إن الشركة تمتلك 9 سنوات من الخبرة، و35 وجهة تمت زيارتها تحت إشراف 100 من القادة المتمرسين استطاعوا خوض نحو 400 مغامرة بصحبة 6 آلاف مغامر من مختلف الفئات والأعمار. حيث جرى تنظيم بعض هذه المغامرات خارج الإمارات، إلى جانب العديد منها داخل الدولة، وقدمت رحلات يومية مثيرة للأفراد والمجموعات، اشتملت المسير والتجديف بالكاياك وركوب الدراجات، ورحلات لعدة أيام تضمنت تخييماً ممتعاً وألعاباً ومنافسات جماعية.

وأوضح أنه منذ نشأة الشركة في العام 2014، على يد مغامرين إماراتيين متحمسين في قلب أبوظبي، تسعى الشركة إلى إحداث قفزة نوعية في صناعة السفر والرحلات من خلال إلهام الأفراد والمجموعات والمنظمات للشروع في مغامرات لا تنسى، وتقديم أنشطة متنوعة ومفيدة تهدف إلى تطوير القيادة، والشجاعة، وتمكين الأفراد من تبني وجهات نظر جديدة في بيئة ديناميكية توفرها المغامرات التي تتولى تنظيمها والإشراف عليها «يولو الإمارات للمغامرات».