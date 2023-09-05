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الإمارات

إطلاق تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام 2022-2023

جانب من اجتماع اللجنة (من المصدر)
6 سبتمبر 2023 01:00

دبي (الاتحاد)

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 احتضنت مدينة دبي، أمس، حفل إطلاق تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام 2022-2023 بدعم ورعاية من جمعية الصحفيين الإماراتية، وبمشاركة ممثلين عن نقابات وهيئات وجمعيات من 18 دولة عربية، إضافة إلى حضور العديد من الصحفيين ضمن اللجنة الدائمة للحريات في الاتحاد. 
ورحب محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، بالضيوف العرب، مشيداً بالجهود التي يبذلها اتحاد الصحفيين العرب لتعزيز حرية الصحافة وواقعها بشكل عام في المنطقة العربية ودورها البارز في تنظيم هذا الحدث التاريخي.
وأعرب عن سعادته بأن يكون هذا الحفل هو الفعالية الأولى التي تستضيفها الجمعية منذ انضمامها لاتحاد الصحفيين العرب، مؤكداً أنه تم إعداد هذا التقرير بمنتهى الشفافية. من جانبه، أثنى مؤيد اللامي رئيس اتحاد الصحفيين العرب على الجهد الكبير المبذول من قبل جمعية الصحفيين الإماراتية لإنجاح هذا الحدث المميز الذي تستضيفه دبي لأول مرة ووجه جزيل شكره لدولة الإمارات على الدعم الكبير للصحافة والصحفيين، مؤكداً أهمية حرية الصحافة والصحفيين وضرورة دعمها وتعزيزها في جميع أنحاء الوطن العربي.
من جانبه، أعرب عبد الوهاب الزغيلات، رئيس لجنة الحريات في الاتحاد العام للصحفيين العرب، عن سعادته الكبيرة بوجوده في دبي واجتماعه مع الزملاء الصحفيين من الوطن العربي لمناقشة واقع الحريات الصحفية. وشدد على أنه لا بد من الاهتمام بموضوع التشريعات والقوانين الناظمة للحريات الصحفية في العالم العربي، وعلى النقابات اتخاذ مواقف واضحة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة للحريات الصحفية.

دبي
جمعية الصحفيين الإماراتية
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