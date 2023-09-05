سلطان النيادي يخضع لفحوص طبية في هيوستن

آمنة الكتبي(دبي)

وصل سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، مركز جونسون الفضائي التابع لناسا في هيوستن لإجراء الفحوص الطبية للاطمئنان على صحته وكفاءة أجهزته العضوية، ومن ثم بدء إجراء الاختبارات الطبية عليه بخصوص مقارنة النتائج للتجارب التي أجراها على نفسه في بيئة الجاذبية.

ويخضع النيادي للملاحظة الطبية لمدة 3 إلى 4 أسابيع، للتأكد من سلامته واستعادة حركته الطبيعية، وإجراء الفحوص والتجارب، حيث يضم الفريق الطبي حنان السويدي وعدداً من وكالة ناسا للفضاء، على أن يعود إلى دولة الإمارات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، ليمضي أسبوعاً واحداً، قبل العودة من جديد إلى الولايات المتحدة الأميركية، لاستكمال إجراءات برنامج إعادة التأهيل وإجراء التجارب العلمية. وبعد قضاء النيادي 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وقطع نحو 79 مليون ميل خلال مهمته، وإكمال مئات التجارب العلمية لصالح البشرية جمعاء، عاد ضمن طاقم SpaceX Crew-6 التابع لناسا إلى كوكب الأرض.

ويمثل هذا الطاقم الدولي ثلاث دول، لكنهم أظهروا معاً طموح البشرية المشترك للوصول إلى علوم كونية جديدة، ستساعد مساهماتهم في الإعداد للعودة إلى القمر تحت قيادة أرتميس، والاستمرار في المضي قدماً إلى المريخ، وتحسين الحياة هنا على الأرض.

وسيتم الإعلان عن نتائج التجارب العلمية التي شارك فيها سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، بداية العام المقبل، حيث حدد مركز محمد بن راشد للفضاء جدولاً يستكمل فيه النيادي مهمته، وهي تعريف المجتمع بالأبحاث والتجارب وتفاصيل الحياة على محطة الفضاء الدولية.

وساهم أعضاء Crew-6 في مجموعة من أنشطة العلوم والصيانة والعروض التكنولوجية، وأجرى النيادي تجربة السير في الفضاء، لإعداد المحطة وتركيب الألواح الشمسية لمحطة الفضاء الدولية لزيادة توليد الطاقة للمحطة.

كما أجرى سلطان النيادي وفريقه العديد من التجارب والعروض التكنولوجية، بما في ذلك مساعدة الطلاب في تحدي الروبوتات، ودراسة التكيف الوراثي للنباتات مع الفضاء، ومراقبة صحة الإنسان في الجاذبية الصغرى للتحضير للاستكشاف خارج مدار الأرض المنخفض ولإفادة الحياة على الأرض، كما وأطلق رواد الفضاء أول قمر صناعي في ساسكاتشوان يختبر نظاماً جديداً للكشف عن الإشعاع والحماية منه مشتقاً من الميلانين، الموجود في العديد من الكائنات الحية، بما في ذلك البشر.