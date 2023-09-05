«جي 42» و«مايكروسوفت» تطلقان خدمات سحابية محلية

أبوظبي (وام)

بدأت مجموعة «جي 42» وشركة مايكروسوفت مرحلة جديدة في تعاونهما الاستراتيجي، حيث أعلنتا خطة طموحة تشمل توفير خدمات سحابية محلية ودعم الابتكار والاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وكذلك تحسين وتوسيع البنية التحتية لمراكز البيانات بالإمارات.

وسوف تُمكّن خدمات السحابة السيادية التي تقدمها «مايكروسوفت» القطاع الحكومي والصناعات الخاضعة للرقابة في دولة الإمارات من تأمين البيانات الحساسة، وستوفر لهم فرصة الحصول على أحدث مميزات السحابة والذكاء الاصطناعي المتوفرة في سحابة «أزور»، كما ستسهل عليهم الامتثال للمعايير المحلية للخصوصية.

وتسعى الشركتان إلى الجمع بين الخبرات والإمكانيات التي تملكانها في سبيل تطوير أحدث الحلول الصناعية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة وعلوم الحياة والطاقة والاستدامة والمشروعات الوطنية. كما ستشاركان هذا العام في فعاليات مؤتمر تغير المناخ «كوب 28» المقرر عقده في الإمارات. وتعتزم مجموعة «جي 42» وشركة مايكروسوفت وضع معايير جديدة لأمن الحوسبة السحابية وابتكاراتها في القطاع الحكومي بجانب ذلك، تسعى كلا الشركتين إلى توسيع نطاق منظومتها التكنولوجية من خلال تقديم خدمات جديدة داخل الإمارات وتوفير فرص أكبر للشركاء للدخول إلى السوق. وفي إطار هذه الشراكة، ستوسع مايكروسوفت نطاق خدماتها المتعلقة بسحابة أزور في الإمارات عن طريق شركة «خزنة داتا سنترز»، وهي مشروع مشترك بين مجموعة جي 42 ومجموعة اتصالات.

وأعرب الدكتور محمد الكويتي، المدير العام للمركز الوطني للبيانات، التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني، رئيس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، عن تقديره العميق للتعاون بين مايكروسوفت ومجموعة جي 42.

الخدمات المشتركة

وصف بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 42»، الخدمات المشتركة للسحابة السيادية والذكاء الاصطناعي مع شركة مايكروسوفت بأنها رحلة نحو مستقبل مشرق في مجال الابتكار والتكنولوجيا، مشدداً على أن الشراكة مع مايكروسوفت ليست مجرد تعاون في مجال التكنولوجيا، بل إنها تمثل خطة استراتيجية لتطوير بيئة تكنولوجية متجددة تعمل على تعزيز الابتكار والنمو المجتمعي.

وقال إنه بالاعتماد على الخبرات المشتركة والرؤية الموجهة نحو المستقبل، فإن الهدف ليس فقط إعادة ابتكار القطاعات، بل أيضاً توليد فرص اقتصادية وإحداث تأثير إيجابي على حياة الأشخاص والمجتمع برمته.

وأكد جودسون ألتهوف، نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة مايكروسوفت، على اتجاه المؤسسات العالمية نحو استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة لإيجاد حلول مبتكرة لتحديات الأعمال والمجتمع والاستدامة.

وصرّح سامر أبو لطيف، نائب رئيس شركة مايكروسوفت العالمية، رئيس مايكروسوفت في منطقة أوروبا الشرقية والوسطى ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الإمارات استطاعت التميز والوقوف في طليعة الدول التي تتبنى التقنيات الحديثة، ما أسهم في تهيئة مناخ ملائم لتقديم الحلول التكنولوجية الرائدة. وأوضح أن هذا منح المؤسسات في مختلف القطاعات الفرصة لتطوير حلولها الرقمية وتحقيق أكبر قدر من الفعالية والمرونة.