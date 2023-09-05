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«الإعلام الجديد» تطلق «فارس المحتوى 4»

صناع المحتوى في صورة جماعية (وام)
6 سبتمبر 2023 01:01

دبي (وام)

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أطلقت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، الموسم الرابع من برنامج «فارس المحتوى»، بعد نجاح الموسم الثالث.
واستقبل الموسم الرابع من البرنامج أكثر من 6800 طلب مشاركة جرى اختيار 65 صانع محتوى منهم من أصحاب المواهب الإبداعية في مجال كتابة السيناريو، والسرد القصصي، والتصوير، والتحرير. 
وقال حسين العتولي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد بالإنابة: «نؤمن بأن صناعة المحتوى العربي تمتلك إمكانات كبيرة تمكنها من أن تكون قوة إيجابية فاعلة، لكننا في حاجة إلى تطوير مهارات صناع المحتوى العرب لتعزيز حضورهم على المنصات الرقمية. ونحن ملتزمون بدعم المواهب العربية المبدعة لتطوير مهاراتهم وأدواتهم الإبداعية، وترسيخ حضورهم على المنصات الرقمية، الأمر الذي يعزز حصة حضور المحتوى العربي على الإنترنت». وأضاف: «يشكل برنامج (فارس المحتوى) قوة دافعة للابتكار في العالم الرقمي، فهو مشروع يتجاوز حدود الإعلام التقليدي، إلى العمل على تنمية مهارات وإبداع الشباب الطموح في مجال صناعة المحتوى، ومنذ إطلاقه شهد البرنامج تطوراً ملحوظاً وحقق نجاحات كبيرة في تأهيل وتدريب أكثر من 150 من صناع المحتوى، ورسم لهم مساراً مهنياً مختلفاً ومبتكراً». وحقق برنامج «فارس المحتوى» إنجازات عدة خلال المواسم الثلاثة السابقة، حيث زاد عدد المتابعين لخريجي البرنامج بنسبة 52,949% إذ بلغ إجمالي المتابعين نحو 14 مليون متابع، وقد ساعد «فارس المحتوى» عدداً من خريجي الدفعات السابقة على الانتقال إلى مرحلة احتراف صناعة المحتوى واختيار مسار مهني إبداعي مستقل، مثل عبدالله الرئيسي، سماح الهاجري، عمر الحلو، سيف الذهب وشهاب الهاشمي.  

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