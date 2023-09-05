موزة بنت مبارك: سلطان النيادي قدوة الأجيال

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن الإمارات تخطو نحو مجد جديد، صانعة تاريخاً جديداً للبشرية تقوده رؤية استشرافية وفكر ثاقب لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد المسيرة الملهم الذي يصنع كل يوم أمجاد الوطن، ويرسم غداً مشرقاً للإنسان في مختلف أرجاء العالم. وقالت: «أجرى إنجاز العرب رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي 200 تجربة علمية خلال مهمته في الفضاء، وهي تجارب سيكون لها أكبر الأثر والمردود الطيب على تحسين حياة الإنسان، وتوفير البيئة التي تمكنه من الإبداع والابتكار والريادة، لقد شكلت رحلة سلطان النيادي نموذجاً وقدوة ومحطة إلهام لشباب الوطن، بل وللشباب العربي ولكل شاب في ربوع العالم، مثلت هذه الرحلة نقلة نوعية للتنمية الوطنية للدولة واستراتيجيتها للفضاء».