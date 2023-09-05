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«الشارقة الخيرية» تهنئ بنجاح مهمة سلطان النيادي

«الشارقة الخيرية» تهنئ بنجاح مهمة سلطان النيادي
6 سبتمبر 2023 00:58

الشارقة (وام)

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 رفع الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى سمو الشيوخ أولياء العهود وشعب الإمارات أجمع بنجاح مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وهبوطه سالماً إلى الأرض بعد مهمة فضائية هي الأطول لرائد فضائي عربي. وقال: «نهنئ بهذا الإنجاز التاريخي الذي يضاف إلى المكتسبات والنجاحات التي حققتها الدولة في ظل وكنف قيادتنا الرشيدة».

محطة الفضاء الدولية
الفضاء
الشارقة الخيرية
جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
صقر بن محمد القاسمي
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