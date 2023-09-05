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الإمارات

أحدث العلاجات في «إكسبو أصحاب الهمم الدولي»

50 مليون نسمة من ذوي الاحتياجات يعيشون في الشرق الأوسط ( أرشيفية)
6 سبتمبر 2023 01:01

دبي (الاتحاد)

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ينظم إكسبو أصحاب الهمم، ضمن فعاليات معرضه في دورته الخامسة للعام 2023، مؤتمراً طبياً في إطار ما تحظى به من رعاية واهتمام الإنجازات الكبرى التي حققتها دولة الإمارات على طريق الريادة في مجالات الرعاية الطبية وإعادة التأهيل، خاصة ما يتعلق منها بأصحاب الهمم.
ويشارك في المؤتمر الطبي الذي يقام يومي 9 - 10 أكتوبر المقبل، عدد من كبار الأطباء والمتخصصين في مجالات الرعاية الطبية وإعادة التأهيل ومقدمي الرعاية المنزلية والممرضين وخبراء التغذية، بالإضافة إلى المتخصصين في الصناعات الطبية والدوائية.
ويهدف المؤتمر الذي ينظمه كل من معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي وجمعية الأمراض النادرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تعزيز التوعية باحتياجات أصحاب الهمم الطبية والرعاية الصحية المناسبة لاحتياجاتهم، وتسليط الأضواء على أفضل الممارسات العالمية على هذا الصعيد، والخدمات الاجتماعية والتأهيلية والأبحاث السريرية والعلاجات المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الأضواء على الأمراض النادرة المستوطنة في الشرق الأوسط.
وتنبع أهمية هذا المؤتمر من كونه يشكل منصة علمية تجمع عدداً من أفضل الأطباء والخبراء، للكشف عن التحديات الطبية والمشاكل الصحية التي يواجهها أكثر من 50 مليون نسمة من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون في منطقة الشرق الأوسط، وتعريف المجتمع بالأمراض والاضطرابات الوراثية المؤدية إلى الإعاقة.

أصحاب الهمم
إكسبو أصحاب الهمم
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