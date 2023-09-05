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ورشة في دبي حول معرض رؤية الإمارات للوظائف

ورشة في دبي حول معرض رؤية الإمارات للوظائف
6 سبتمبر 2023 01:01

دبي(الاتحاد)

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نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي،  أمس، ورشة عصف ذهني حول معرض رؤية الإمارات للوظائف، والمقرر تنظيم دورته الـ 22 في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة بين 19 - 21 سبتمبر الجاري، حضرها 30 موظفاً من 21 جهة حكومية مشاركة في منصة حكومة دبي في المعرض، والتي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
وتم خلال الورشة استعراض نتائج المشاركات السابقة لدوائر حكومة دبي في معرض رؤية الإمارات للوظائف، وأهم الإنجازات التي تحققت، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل والعارضين، بالإضافة لمناقشة الفرص التي يوفرها معرض رؤية الإمارات للوظائف للعارضين والباحثين عن عمل.
كما تم خلال ورشة العصف الذهني التي نظمتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، استعراض البرامج التدريبية والفرص الوظيفية التي توفرها الجهات الحكومية للباحثين عن عمل.
وأكدت منى بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على التنسيق والتعاون مع دوائر حكومة دبي ووضع الخطط والبرامج اللازمة لدعم الموارد البشرية في دبي، وتهيئة السبل الكفيلة باستقطاب المواهب للعمل في القطاع الحكومي في دبي.
وقالت إن الهدف من ورشة العصف الذهني هو تبادل الآراء والأفكار والاستفادة من مشاركة الجهات الحكومية في معرض رؤية الإمارات للوظائف، واللقاء المباشر مع الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى التواصل مع المعاهد التدريبية والجامعات للوقوف على التخصصات المستقبلية ذات الأهمية لوظائف المستقبل.

دبي
دائرة الموارد البشرية
مركز دبي التجاري العالمي
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