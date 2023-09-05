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أمطار غزيرة على مناطق بالدولة

أمطار غزيرة على مناطق بالدولة
6 سبتمبر 2023 01:01

أبوظبي (الاتحاد) 

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هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي مع تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، ورطباً ليلاً وصباح اليوم الأربعاء مع تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
وهطلت أمطار غزيرة على وادي العجيلي برأس الخيمة، وخطم الشكلة، والنود، والفوعة، وجبل حفيت، والصاروج بالعين، وسجلت أمس أعلى درجة حرارة على الدولة في حرس حدود الجزيرة (منطقة الظفرة) الساعة 3:30 مساءً بالتوقيت المحلي للدولة، والتي بلغت 45.7 درجة مئوية، ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً شرقاً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

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