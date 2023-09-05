جمعية الإمارات للسرطان تستعرض الإنجازات والخطة المستقبلية

العين (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان اجتماعه الدوري في بيت الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان (التراثي) بمدينة العين، برئاسة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس الجمعية، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى حضور فريق الجهاز الإداري والمالي للجمعية.

واستعرض مجلس إدارة الجمعية خلال الاجتماع عمل الفروع والخدمات والأنشطة خلال النصف الأول من العام الجاري، وإنجازات الجمعية وخطتها المستقبلية.

وأعرب المجلس عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الأعضاء وكافة الجهات والشركاء والخيرين لدعمهم المتواصل لتفعيل قيمة العطاء المادي والمعنوي لمرضى السرطان، إضافة إلى تحقيق الأهداف التي تتمثل في دعم برامج التوعية حول مرض السرطان والحد والوقاية منه من خلال الحملات والأنشطة التثقيفية والفعاليات المجتمعية. وتمنى الشيخ سالم بن ركاض خلال الاجتماع أن تشهد المرحلة القادمة انطلاقة نوعية في عمل الجمعية باستكمال افتتاح الفروع في عدد من إمارات الدولة.