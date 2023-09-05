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الإمارات

تعاون بين جمعية الإمارات للأورام و«جيلياد ساينسز»

حميد الشامسي وفيتور باباو خلال التوقيع (من المصدر)
6 سبتمبر 2023 01:01

دبي(الاتحاد)

أعلنت «جيلياد ساينسز» المتخصصة بالمستحضرات الصيدلانية الحيوية القائمة على الأبحاث، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع جمعية الإمارات للأورام، سيتم بموجبها تعزيز سبل الرعاية الصحية لمرضى السرطان ومشاركة البحوث الطبية المتقدمة في مجال الأورام. وذلك بهدف تحسين الرعاية الصحية والنتائج العلاجية لمرضى السرطان في الدولة.
 قال فيتور باباو، مدير عام «جيلياد ساينسز» في الشرق الأوسط: «نسعى من خلال هذه الشراكة مع جمعية الإمارات للأورام إلى توحيد الجهود لرفع مستوى الرعاية الصحية للمرضى، وتحسين النتائج العلاجية، وتعزيز الابتكار في مجال الأورام. كما أنها تظهر التزامنا بتعزيز عالم صحي أفضل للجميع، من خلال تسهيل مشاركة أحدث البحوث العلمية في هذا المجال، بما في ذلك البيانات السريرية الحيوية وأفضل الممارسات الطبية. بما يحقق تأثيراً إيجابياً دائماً على حياة مرضى الأورام ودفع التقدم في علاجات السرطان عبر البلاد». وأضاف باباو: «تجمعنا مع جمعية الإمارات للأورام رؤية موحدة تتمثل بتحويل مشهد الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأورام، ويأتي هذا التعاون انعكاساً لهذه الرؤية وقفزة نوعية في هذا الاتجاه».
كما ستقود شركة «جيلياد ساينسز» تبادل المعلومات العلمية والتعليمية المتقدمة، مما يمكّن المهنيين في مجال الرعاية الصحية بأحدث المعلومات لتطوير سبل رعاية المرضى. وسيسلط هذا التعاون أيضاً الضوء على التوعية بالأمراض، ولا سيما في مجال سرطان الثدي وسرطان المثانة ومجالات أخرى، بهدف وقف تقدم المرض وتحسين النتائج.
من جانبه، قال البروفيسور الدكتور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام: «نحن في جمعية الإمارات للأورام نخصص جهودنا لتعزيز التعاون والشراكات البناءة مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية للمرضى. وتعكس شراكتنا مع جيلياد ساينسز التزامنا المستمر بتطوير إمكانياتنا عبر الاستفادة من خبراتهم ومواردهم الواسعة في هذا المجال، بما يمكننا من تعزيز سبل رعاية المرضى ودفع البحث إلى آفاق جديدة، وتحقيق نتائج استثنائية لمرضى السرطان في الإمارات». يذكر أن الشراكة بين الطرفين تركز على التعليم والبحث وزيادة الوعي وإدارة طرق العلاج المتطورة. ويشمل ذلك توفير مواد تعليمية شاملة لتوجيه الجمهور إلى الأطباء المتخصصين في هذا المجال.

جمعية الإمارات للأورام
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