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الإمارات: ملتزمون بالعمل لتحقيق الشفافية

الإمارات: ملتزمون بالعمل لتحقيق الشفافية
6 سبتمبر 2023 01:03

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بالعمل من أجل تحقيق قدر أكبر من الشفافية، ومجلس شامل وتمثيلي للجميع وأكثر فعالية، بهدف المساهمة في السلام والأمن الدوليين.
وقالت الإمارات أمس في بيان، بصفتها من الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن وبالنيابة عنها، بشأن تنفيذ المذكرة S/2017/507 : «تحت قيادتكم، اعتمدت مجموعة العمل الدولية العام الماضي برنامج عملها السنوي الأول، وتقريرها السنوي الذي يسهل الأنشطة في تنفيذ ولايتها مسترشدة بمبادئ الانفتاح والحوار والشمول».
وقالت الإمارات: «باعتبارنا أعضاء منتخبين، فإننا نأخذ على محمل الجد مسؤولياتنا والتزاماتنا الموكلة إلينا من خلال انتخابنا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن نطمح ونلتزم بمجلس يفي بولايته بموجب الميثاق، ويكون قادراً على التصدي للتهديدات المعقدة والمترابطة التي يتعرض لها السلام والأمن التي نواجهها بشكل جماعي».
وأكدت الإمارات الحاجة إلى مزيد من التحسين في أساليب العمل لضمان تكافؤ الفرص لجميع أعضاء المجلس، وضمان عمل الأعضاء المنتخبين المهتمين كأقلام ومساهمين، لضمان عمليات صياغة شاملة وعادلة، وفي الوقت المناسب. 
وأضافت: «تحقيقاً لهذه الغاية، تقدم العشرة المنتخبين باقتراح في شكل مذكرة من رئيس مجلس الأمن تشجع على قيام الأعضاء المنتخبين بدور أكثر إنصافاً، وتعترف بأن القيمة المضافة قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الخبرة والمساهمات، والمنظورات الإقليمية لرئاسة الهيئات الفرعية ذات الصلة، والاهتمامات الخاصة»، معربة عن أملها أن يتم تبني هذا الاقتراح بسرعة لأنه يمثل وجهة نظر مشتركة وطموحاً لأعضاء الأمم المتحدة على نطاق أوسع.

مجلس الأمن
الإمارات
مجلس الأمن الدولي
الشفافية
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