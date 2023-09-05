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حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير وقنصل إيطاليا

سعود بن صقر لدى استقباله سفير وقنصل إيطاليا (وام)
6 سبتمبر 2023 01:00

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، لورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، وجوزيبي فينوكيارو، القنصل العام لإيطاليا في دبي، اللذين قدما للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير والقنصل العام، وبحث معهما العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات مع جمهورية إيطاليا في مختلف المجالات، مشيداً بجهود السفير والقنصل العام في توطيد الشراكة المتنامية بين البلدين الصديقين.
من جانبه، عبر لورينزو فانارا، وجوزيبي فينوكيارو، عن بالغ شكرهما وتقديرهما لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدين بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات.

رأس الخيمة
إيطاليا
سعود بن صقر القاسمي
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