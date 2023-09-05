شخبوط بن نهيان ورئيس المجلس العسكري في غينيا يبحثان العلاقات

كوناكري (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة العقيد مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم في جمهورية غينيا خلال زيارته للعاصمة كوناكري.

ونقل معاليه إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة رئيس المجلس العسكري الحاكم في جمهورية غينيا، معاليه تحياته وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية غينيا، وفرص وإمكانيات تطويرها ودفعها إلى الأمام، لما فيه مصلحة البلدين.

وتعكس زيارة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان إلى غينيا، واجتماعه مع رئيس المجلس العسكري الغيني، التزام الدولتين بدورهما في تعزيز الجهود المشتركة والتنموية لتقوية العلاقات الثنائية والبناء عليها لصالح شعبيهما.

كما التقى معاليه، خلال الزيارة، معالي الدكتور موريساندا كوياتي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الأفريقي والغينيِّين بالخارج، واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الإماراتية الغينية، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.