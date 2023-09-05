الأربعاء 6 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة قبرص

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيرة قبرص
6 سبتمبر 2023 01:01

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الأبيض الأولمبي» يحصد «نقطة» في بداية تصفيات كأس آسيا
ماريجا على أبواب «الملك»

 تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد ميروبي كريستوفي، سفيرة جمهورية قبرص لدى الدولة، وذلك في ديوان عام الوزارة. 
وتمنّى وكيل الوزارة المساعد، للسفيرة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلادها. 
من جانبها، أعربت سفيرة جمهورية قبرص الجديدة، عن سعادتها بتمثيل بلادها لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وزارة الخارجية
الإمارات
قبرص
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
عبدالله العويس
ثقافة
الشارقة تحتفي بـ«الأدب الموريتاني» و«الشعراء المغاربة»
اليوم 19:40
أوكرانيا ترفض أي قيود أخرى على تصدير الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا ترفض أي قيود أخرى على تصدير الحبوب
اليوم 19:23
حمدان بن محمد يطّلع على مبادرات ومشاريع شرطة دبي
حمدان بن محمد يطّلع على مبادرات ومشاريع شرطة دبي
اليوم 18:46
«الأبيض الأولمبي» يحصد «نقطة» في بداية تصفيات كأس آسيا
الرياضي
«الأبيض الأولمبي» يحصد «نقطة» في بداية تصفيات كأس آسيا
اليوم 18:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©