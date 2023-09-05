مشاركات خليجية وعربية في «الصيد والفروسية»

هالة الخياط (أبوظبي)

يشهد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الحالية، مشاركات خليجية وعربية متميزة، ما يعكس عمق العلاقات المتميزة بين مختلف الدول العربية، والتراث الثقافي المشترك الذي يجمعها. ويمثل المعرض الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، ثمرة الجهود المبذولة في صون رياضات الآباء والأجداد، وتعزيز الصيد المستدام.

وقال عصام بن علي السيابي، مدير شركة عالم التخييم للتجارة من عُمان، إن مشاركة المصنع في المعرض الدولي للصيد والفروسية في دورته الـ20 تكتسب أهمية كبيرة نظراً للمكانة المحلية والإقليمية والعالمية التي يحظى بها المعرض.

وأوضح أن هذه المشاركة تعتبر الأولى للشركة في المعرض، مؤكداً أهمية المعرض للإقبال الواسع الذي يشهده من قبل هواة الصيد ورحلات البر والتخييم، كما أن المعرض يستقطب الزوار من دول الخليج العربي ومختلف دول العالم، بما يشكل سوقاً قوياً لعرض كافة الخدمات التي تقدمها الشركة.

وقال هشام سوقات، صانع السروج التقليدية المغربية لزي الفرس، إنه متفائل بمشاركته الثانية في المعرض الذي طالما سمع عنه الكثير من المهتمين بالسروج وزينة الخيل، لافتاً إلى أنه على ضوء مشاركته الأولى يطمح في التواجد مستقبلاً في الدورات المقبلة عبر جناح أكبر.

وأضاف أن المعرض يعتبر منصة مهمة للتعريف بالسرج المغربي والمساهمة في انتشاره، خصوصاً أنه متخصص في عرض منتجات رياضات الصيد والفروسية ويقصده المحترفون والهواة والمحبون لرياضة الخيل وتربيتها وركوبها، وبالتالي فهو المكان الأمثل لعرض كل ما يتعلق بسروج وزينة الخيل. إلى ذلك، طرح منتجع الفرسان الرياضي الدولي، بالتعاون مع ست شركات مختصة بالأسلحة، خلال المعرض الدولي للصيد والفروسية، قسائم «جرب واشتر» التي تتيح لزوار المعرض تجربة السلاح قبل شرائه، حيث يمكن الحصول على قسيمة من أحد بائعي الأسلحة المتعاونين، وزيارة قسم الرماية بمعرض الصيد والفروسية في القاعة 12 لتجربة خمس طلقات من البندقية التي يرغبون في تجربتها قبل الشراء.كما يوفر المنتجع للأفراد ممن ليس لديهم تصريح ويرغبون في شراء الأسلحة باقتناء السلاح، حيث توفر مذكرة التفاهم الموقعة مع شركات الأسلحة، وهي «م بي 3» و«بينونة» و«إنترناشيونال غولدن جروب» و«تسليح» و«أكيلا-دس» و«كراكال»، شراء السلاح نيابة عن العميل بعد توقيع نموذج الاتفاقية ثم حفظ السلاح بالنادي، وبالتالي تمكين العميل من استخدامه في التدريب على الرماية بمنشآت النادي.

وقال سلطان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفرسان القابضة، إن الهدف تمكين زوار المعرض وتشجيعهم على ممارسة هواية الرماية التي تتبع قوانين خاصة بها، وتعتمد على مواقع مخصصة لها، فضلاً عن التعريف بأهم المعايير والاشتراطات المُتبعة من بداية شراء السلاح واستخدامه وتخزينه، إلى التخلص الآمن من الطلقات المستخدمة.

وقال مخلص سروح الجوعاني، مالك شركة «سنجار لأدوات الصيد والرحلات»، إنهم منذ سنوات عديدة يعملون في منطقة الخليج العربي بمجال تدريب الصقور عبر عديد من الوسائل ومنها استعمال طائرات الدرون، التي تطرح الشركة عدداً منها على الجمهور، ويستند مفهوم العمل فيها على فكرة «درّب طيرك»، وتمتاز الطائرات بأنها أسرع من الطير بما يزيد من سرعته وقدرته على اللحاق بالطرائد.

وأكد أن استخدام الدرون في تدريب الصقور على الصيد، أسهم في زيادة ممارسي هذه الهواية التراثية بين الأجيال الجديدة .

ولفت إلى وجود عشرات الأنواع من طائرات الدرون في الأسواق المحلية والعالمية يبدأ سعرها من 500 درهم وتصل إلى 20 ألف درهم، بحسب جودتها وكذلك درجة احترافية مستخدميها وحرصهم على استخدام الأفضل والأحدث تقنية من بين طائرات الدرون.

فحم صديق للبيئة

كان للمنتجات المستدامة للتخييم ورحلات البر، حصة في الفعاليات، حيث قدمت شركة الميماس للتجارة العامة المتخصصة في إنتاج الفحم، أحدث منتجاتها للزوار من الفحم الملكي الصديق للبيئة في أجنحة العرض الخاصة بمستلزمات الرحلات والصيد في المعرض.

وقال يوسف أبو صالح مدير الشركة، إن الفحم المعروض يعد الأنسب للبيئة، وهو مصنوع من نشارة خشب يتم إعادة تصنيعها وضغطها، وعند اشتعالها لا تسبب أي مخلفات بيئية، كما أنه آمن ولا يضر كبار السن والأطفال ومرضى الربو، بالإضافة إلى استمرار الاشتعال لمدة 8 ساعات متواصلة، وإمكانية إطفائه وإعادة إشعاله. وأضاف أن هذا الفحم الجديد هو نوعٌ من أحدث التكنولوجيا الألمانية في صناعة الفحم، ويعتمد على أخشاب من حطب أفريقي يتم اختياره بعناية.

بندقية صيد

عرضت شركة ليوا للأسلحة، بندقية صيد «تشيا زد تونتي» بنظام سحب الأقسام يدوياً مباشرة وبمخزن سعة 5 طلقات. وأوضح المهندس فلاح البلوشي، مهندس تصميم في شركة كاراكال وشركة ليوا للأسلحة، أن بندقية الصيد «تشيا زد تونتي» بثلاثة أنواع، تتميز بعيار 3.08 وعيار 6.5، وتمتاز بسحب الأقسام المباشر بما يعطي ميزة السرعة والدقة وجودة التصنيع.

وقال: إن مدى البندقية المؤثر يصل إلى 800 متر ووزنها يتراوح ما بين 3.3 و3.7 كيلو جرام، وتتميز هذه البندقية بأنها تدمج بين حداثة التصميم والعراقة الكلاسيكية لبنادق الصيد. وأوضح البلوشي أن ما يميز البندقية آلية عملها وهي «ستريت بول فولت أكشن»، وهو النظام المعروف بسرعة الاستخدام وسهولته، كما أن عين الرامي تكون باستمرار على الهدف، ما يساعد على دقة عملية الصيد، وهو ما يجعل هذه البندقية تتمتع بدرجة عالية من الدقة، قياساً بغيرها من النظائر المعروفة في عالم أسلحة الصيد، وتصل إلى نصف بوصة على بعد 100 متر.

وبين البلوشي أن ليوا للأسلحة تعتبر أول شركة إماراتية لتصنيع بنادق الصيد تأسست عام 2019، مشيراً إلى أن الشركة تعرض خلال مشاركتها في المعرض أنواعاً عدة من الأسلحة باستخدام أفضل المهارات والتكنولوجيا المطورة.

«صندوق خليفة»

قدم صندوق خليفة لتطوير المشاريع دعمه لـ 8 مشاريع إماراتية ومشروعين من جمهورية الشيشان، وذلك في إطار جهود الصندوق المتواصلة في تعزيز التواصل الدولي، لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة خارج الدولة.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «يجسّد معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية تحت شعار «الاستدامة والتراث...بروح متجددة» ملتقى دولياً يحتفي بالتراث والثقافة والعادات الأصيلة في عالم الصيد والفروسية، وللسنة الثانية على التوالي، يقدم صندوق خليفة دعمه مشاركة مشاريع دولية في المعرض، تضمنت مشروعين من جمهورية الشيشان، تأكيداً لالتزامنا بجهودنا في تعزيز الشراكات العالمية في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

الشاي الياباني

استقطب الجناح الياباني في المعرض الزوار من مختلف الجنسيات، خاصة مائدة الشاي اليابانية التي تشتهر بطقوسها العريقة.

وتُعرف طريقة إعداد الشاي الياباني بـ (تشادو)، وتعود بجذورها إلى عام 1521 مع أبيها الروحي سن ريكيو الذي أسسها على أربعة مبادئ هي الانسجام، الاحترام، النقاء والهدوء، وترحل هذه المبادئ بمن يمارسها عن العالم الخارجي إلى عالم متوازن بعيداً عن زخم الحياة وصخبها.

وتُمثّل طريقة إعداد الشاي اليابانية مظهراً من مظاهر الترابط الاجتماعي والثقافي بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان والعلاقات القوية بينهما.