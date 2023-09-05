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تنظيم أكبر مزاد للصقور المكاثرة في الأسر بـ«الصيد والفروسية»

جانب من الفعاليات (من المصدر)
6 سبتمبر 2023 00:59

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، أنّ الدورة العشرين من المعرض (أبوظبي 2023) التي تتواصل فعالياتها لغاية 8 سبتمبر الجاري، سوف تشهد ابتداءً من اليوم «الأربعاء» تنظيم أكبر مزاد يشهده المعرض في تاريخه، وذلك للصقور المكاثرة في الأسر من إنتاج مركز بروفالكون.
ويُعتبر مركز (البروفالكون) الذي تمّ البدء به سنة 1996 في مدينة العين، المشروع الأول والأكبر في الشرق الأوسط من حيث الإمكانيات وكمية الإنتاج، وواحداً من أضخم مشاريع المحافظة على الصقور في العالم، وأفضلها من حيث جودة الصقور المُكاثرة.
وثمّن معالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الأمين العام لنادي صقّاري الإمارات، هذه المبادرة الكريمة، التي اعتبر أنّها تأتي تشجيعاً للصقارين على استخدام صقور المزارع المكاثرة في الأسر لممارسة الصيد بالصقور، وذلك بهدف تلبية احتياجاتهم وضمان استمرارية ممارسة هذا الموروث الأصيل، بالإضافة إلى تعزيز جهود حماية الصقور البرية المهددة بالانقراض، بما يكفل حمايتها وتكاثرها وازدياد أعدادها.
وأشاد بحرص أصحاب السمو الشيوخ على تقديم كل دعم ممكن لصون التراث الإنساني وحماية الصقارة كتاريخ وإرث حضاري ثقافي عالمي، وضمان توريثها للأجيال القادمة.

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