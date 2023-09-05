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صقر غباش يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية

صقر غباش خلال الزيارة (وام)
6 سبتمبر 2023 00:59

أبوظبي (وام)

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عبدالملك بن كايد القاسمي: معرض «الصيد والفروسية» يصون التراث

زار معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، فعاليات الدورة الـ 20 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي ينظمه «نادي صقاري الإمارات» تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة»، ويستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».
وأكد معاليه الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة في الحفاظ على الموروث الثقافي الممتد والمتجذر، حيث كرست دولة الإمارات جهودها لإحياء التراث وتعزيز الهوية الإماراتية منذ تأسيسها، مما ساهم في تدعيم الجسور بين الماضي والحاضر على أسس علمية سليمة.
واطلع معالي صقر غباش خلال جولة في المعرض، يرافقه معالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، على مشاركات عدد من الأجنحة الوطنية والأجنبية، واستمع إلى شرح بشأن المنتجات التي يقدمها المعرض وعلى فعاليات المعرض التراثية والثقافية والفنية المعنية برياضة الصيد والفروسية ومستلزماتها والجهود التي تهدف للحفاظ على التراث والرياضات التراثية.
كما اطلع معاليه على منصة الاستدامة، التي تقدم ما يقرب من 50 ندوة وورشة عمل وفاعلية، تناقش العديد من الموضوعات، مثل تأثير التغيّرات المناخية على الموارد المائية والأراضي في أبوظبي، وجهود دولة الإمارات في حماية الحياة الفطرية واستدامتها. وثمَّن معاليه جهود القائمين على المعرض واللجنة المنظمة والشركاء في إنجاح المعرض.
وأشاد معاليه بمستوى التنظيم المتميز للمعرض وحجم المشاركات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب المشاركات البارزة للشركات الوطنية والفعاليات المتنوعة المصاحبة.

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
صقر غباش
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