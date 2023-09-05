شرطة أبوظبي تقدم استشارات لزوار معرض أبوظبي للصيد والفروسية

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استشارات طبية وبيطرية في صحة وسلامة ورعاية الخيول والكلاب لأول مرة في منصتها بمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023م، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر الجاري.

وشهدت المنصة إقبالاً كبيراً من الزوار والمهتمين وهواة تربية الخيول والكلاب وقدموا استفساراتهم حول الوجبات الصحية والأغذية للخيول ولمختلف أعمار الكلاب والوقاية من الأمراض الشائعة في فترة الصيف.

وقدم فريق الأطباء البيطريين والذي ضم طبيباً بيطرياً ظبية خليفة القبيسي والطبيب بيطري محمود لاشين إجابات شافية حول أهم الأمراض والمشاكل الصحية التي تصيب الخيول وطرق علاجها وكيفية التعامل معها إضافة إلى التغذية السليمة وأهم الفيتامينات الخاصة بصحة الخيول وكيفية العناية بقوائم وحوافر الخيول والتوعية بأهمية التطعيمات السنوية وتعريفهم بالمعدات والأجهزة المستخدمة في التشخيص.

وأعرب الزوار عن إعجابهم الشديد باللياقة الصحية والجسمانية للخيول المشاركة من إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي ومستوى تدريبها العالي والأساليب المتبعة في الاهتمام بصحتها وتغذيتها والأجهزة الحديثة المستخدمة في تشخيص الأمراض والإصابات بالعيادة البيطرية، كما تابعوا الاهتمام برعاية الكلاب البوليسية وصحتها وغذائها.