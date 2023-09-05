«اتحاد القوس والسهم»: «الصيد والفروسية» منصة لتوسيع قاعدة ممارسي اللعبة

أبوظبي (وام)

أكدت الدكتورة نورة المرزوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم، رئيسة اللجنة الإعلامية، رئيسة لجنة رياضة المرأة في الاتحاد، أن مشاركة الاتحاد في المعرض تسهم في دعم خططه لتوسيع قاعدة ممارسي الرياضة من الذكور والإناث.

وقالت إن الاتحاد يسعى من خلال هذه المشاركة إلى إبراز هذه الرياضة وتعريف الزوار بها، ومنحهم فرصة تجربة ممارستها من خلال توفير الأدوات اللازمة في أرض الموقع لتكون تجربة تطبيقية متكاملة وليس نظرية فقط.

وذكرت أن منصة اتحاد الإمارات للقوس والسهم في المعرض شهدت إقبالاً كبيراً خلال اليوميين الماضيين، متوقعة استقطاب المزيد من الزوار من الشرائح العمرية المختلفة خلال الأيام المقبلة للتعرف على هذه اللعبة. وأوضحت أن الرماية بالقوس والسهم تتطلب التركيز والقوة والتصميم، وامتلاك مهارة تحقيق التناغم والتنسيق بين الجسد والعقل، فهي ليست فقط رياضة مليئة بالتحديات بل هي أيضاً شكل من أشكال الفن الذي يساعد على كسب مهارات الإتيكيت والمحافظة على الهدوء والتركيز، كما يُعد فن الرماية أيضاً بمثابة تمرين للعقل والجسم، مشيرة إلى أن الاتحاد يتيح هذا النشاط في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية للمُحترفين والهواة على حد سواء.