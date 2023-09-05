3 سيناريوهات في تطبيق نظام المواد الاختيارية لطلبة «الحكومية»

دينا جوني (دبي)

وضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ثلاثة سيناريوهات لتطبيق المواد الإلزامية والاختيارية لطلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر في المسارين المتقدم والعام، وتوزيع الحصص الدراسية بواقع 33 حصة في الأسبوع للسيناريوهين الأول والثاني، و34 حصة للسيناريو الثالث.

ولفتت المؤسسة إلى أن نظام المواد الاختيارية يتيح للطالب تصميم رحلة التعلم، ويعطيه الفرصة لاختيار المواد التي يرغب في دراستها، ويقدم فرصاً تعليمية تناسب كل طالب حسب قدراته ومستواه في التحصيل الأكاديمي، ويؤهله لنظام التسجيل واختيار التخصصات والمواد الدراسية في مؤسسات التعليم العالي.وبالنسبة للخطة الدراسية التي تراعي القدرات الفردية، فإن نظام المواد الاختيارية يصنّف المواد في مجموعات، وذلك على حسب المواد الدراسية المختلفة وإلزاميتها، ويوفر مساحة في اليوم المدرسي لتطبيق برامج إثرائية أو علاجية أو لزيادة حصص النشاط، وذلك على حسب احتياجات الطلبة وقدراتهم الفردية، ويخفف من الأعباء الدراسية للطلبة من خلال إتاحة الفرصة لهم لاختيار المواد الدراسية التي تتماشى مع رغباتهم.

كما أن نظام المواد الاختيارية من جهة الإرشاد الأكاديمي، فإنه يعزز من دور المدرسة ومسؤوليتها في تطبيق برنامج إرشاد أكاديمي محكم يضمن إشراك الطلبة وأولياء أمورهم كشركاء أساسيين في العملية التعليمية، ويوضح لهم الرابط خيارات الطالب في التعليم العالي، ويساعد الطالب في تحديد مساره المستقبلي على وجه أوضح من خلال تجربته في نظام المواد الاختيارية أثناء التعليم المدرسي، إضافة إلى بناء جسور قوية بين التعليم العام والتعليم العالي، وذلك من خلال تهيئة انتقال سلس للطالب بين المرحلتين.

وفي الموجهات العامة التي وضعتها المؤسسة، يتم تطبيق النظام في الصف الحادي عشر من المسار المتقدم والمسار العام في المدارس الحكومية فقط، في العام الأكاديمي 2023-2024، ويطبَّق الصفين الحادي عشر والثاني عشر للعام الأكاديمي 2024-2025، ولا يشمل نظام المواد الاختيارية مسار النخبة والمسار التطبيقي والأكاديميات التخصصية.وأكدت المؤسسة أنه على الطالب الالتزام بالخطة التي اختارها في الصف الحادي عشر ولا يسمح له بتغييرها لاحقاً.

وتتضمن مجموعة المواد الإلزامية ست مواد دراسية يتحتم على الطلبة كافة دراستها بغض النظر عن مساراتهم وخياراتهم التعليمية، ومن بعدها يتاح للطالب الاختيار من مجموعة المواد الاختيارية الأولى (مجموعة المواد العلمية)، وتليها مجموعة المواد الاختيارية الثانية (مجموعة مواد الأنشطة). وتتضمن مجموعة المواد الإلزامية مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية والرياضيات والتربية البدنية والصحية. ويوفر نظام المواد الاختيارية مجموعة من الخطط في كل من المسارين العام والمتقدم، تنقسم لمجموعتين أساسيتين، هما في المجموعة الأولى من الخيارات يتخرج الطالب من الحلقة الثالثة، وقد استكمل متطلبات مادتين علميتين من أصل ثلاث مواد علمية، وفي المجموعة الثانية (وفق الخطة الدراسية الحالية من دون تطبيق نظام المواد الاختيارية للمواد العلمية)، ليغطي بذلك المواد الدراسية كافة المقررة عليه حسب الخطط السابقة.

وقالت المؤسسة في «إطار تطبيق المواد الاختيارية في مدارس الحلقة الثالثة»، لا يحدث النموذج تغييراً أساسياً في شكل اليوم الدراسي من حيث مواعيد حضور وانصراف الطلبة، كما لا يحدث تغييراً في شكل الجدول الأسبوعي، بينما يقدم مساحة خلال اليوم والأسبوع لبناء الخطط العلاجية والإثرائية، وتوفير مساحة للنشاط الحر الموجه حسب الوقت المتوافر بناء على الخطة المستخدمة.

ويتطلب نظام المواد الاختيارية برنامج إرشاد أكاديمي ممنهج ومدروس ومحكم للتأكد من اختيار الطالب لنموذج التعليم الأنسب للتخصص الذي يرغب بدراسته بعد مرحلة التعليم العام.