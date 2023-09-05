«الموارد البشرية» لـ «الاتحاد»: الطاقة الاستيعابية لسكنات العمال تفوق 115 % من العمالة

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه تم تسجيل سكنات عمالية في قاعدة بيانات الوزارة بطاقة استيعابية تفوق 115% من العمالة المستهدفة في الدولة، مشيرة إلى أن نظام السكنات العمالية بالدولة تلقى مؤخراً إشادة دولية لقدرته على توفير معلومات لحظية عن توزيع السكنات العمالية على مستوى الدولة، والسعة السريرية لكل سكن، وعدد القاطنين مع بياناتهم التفصيلية.

وأشارت الوزارة رداً على استفسارات «الاتحاد»، إلى أنه لضمان المحافظة على اشتراطات ومعايير السكنات العمالية، يقوم مفتشو الوزارة مع ممثلين من الجهات المعنية بتنفيذ جولات ميدانية مشتركة لرصد السكنات غير النظامية واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت التي تقطن هذه السكنات، مع توجيههم نحو استيفاء متطلبات السكن وتسجيله في قاعدة بيانات الوزارة.

وأوضحت أن نظام السكنات العمالية، هو أول نظام لبناء قاعدة بيانات وطنية للسكنات العمالية المستوفية لاشتراطات ومعايير قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2009 للسكنات العمالية، وللقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2014 للسكنات العمالية والذي حقق للدولة الريادة العالمية في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة، أن الدليلين راعيا أرفع المعايير الصحية، والإنسانية وبيئة السكن الملائمة لرفع جودة الحياة ورفاهية العمال، والتي تتوفر فيها الخدمات الأساسية وتلبي احتياجات العمال والتي تساهم بالمحافظة على صحة العامل، مما ينعكس إيجاباً في عمله وتركيزه تجاه المخاطر التي يواجها في عمله اليومي.

ويمتاز النظام بأنه منصة حكومية تجذب المستثمرين في مجال الوحدات السكنية العمالية نحو تسجيل بيانات الوحدات العقارية، لما يمثله النظام من قدرة على تسويق سكناتهم على المنشآت المستهدفة حسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2022، حيث ألزم القرار المنشآت التي تنطبق عليها الشروط بالتعاقد مع السكنات العمالية المعتمدة في قاعدة بيانات الوزارة.

«الصحة والسلامة»

وأكدت الوزارة، حرصها على توفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة التشريعات الخاصة بنظام الصحة والسلامة المهنية ورصد الإصابات وحوادث العمل وتحليلها بالتعاون مع الجهات الصحية لتصنيف القطاعات ذات الخطورة ومشاركتها مع الجهات المعنية بالرقابة في مجال الصحة والسلامة المهنية.

وأشارت إلى تنفيذ زيارات دورية عن طريق مفتشي الوزارة أو تنفيذ حملات مشتركة مع الجهات الحكومية لتقييم بيئة العمل وضمان اتخاذ جميع التدابير الوقائية لمنع حوادث العمل، وضمان الخفض في المؤشر الوطني لمعدل إصابات العمل.

وقالت: «اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات، وأهمها تعزيز كادر التفتيش المتخصص بمعايير الصحة والسلامة المهنية، وتطبيق عقوبات بحق المخالفين، وتنظيم حملات التوعية الخاصة بالمنشآت والعمال حول السلامة المهنية».

وأضافت: «كما تحرص الوزارة على توفير إرشادات السلامة المهنية والتوعية بمتطلبات السلامة وحقوق العمال لجميع المنشآت عن طريق قنواتها المتعددة والتعامل مع الملاحظات والاقتراحات بجدية ورصد المستجدات الواردة من المتعاملين».

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن وجود قواعد بيانات وطنية لإصابات العمل والسكنات العمالية، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، عن طريق مشاريع الربط الإلكتروني، ساهم في توحيد الجهود لضمان رقابة مثلى على بيئة العمل والسكن العمالي التي تعزز من جودة الحياة ورفاهية العمال وتعزيز سمعة ومكانة الدولة في المحافل الدولية.

بيئة العمل

وعن اهتمام دولة الإمارات بكل ما يوفر بيئة عمل جاذبة وملائمة للعمال، أجابت الوزارة: «يظهر اهتمام دولة الإمارات بتوفير بيئة عمل جاذبة وملائمة للعمال في ريادتها باتخاذ الإجراءات وسن التشريعات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والسكن العمالي».

وأضافت: «تعتبر الصحة والسلامة المهنية، من أولويات عمل الوزارة التي لا تتهاون في تطبيق القانون مع أي تجاوزات في هذا الجانب، فضلاً عن إطلاق نظام حماية الأجور وما يتضمنه من اشتراطات وضوابط رقابية تضمن حفظ حقوق العمال وحصولهم على رواتبهم شهرياً». وتطبق الوزارة، بموجب القرار الوزاري، حزمة من الإجراءات الإدارية بحق أصحاب العمل غير الملتزمين بضوابط نظام حماية الأجور وفقاً لمواقيت التأخير في السداد وحجم المنشآت وعدد العمال الذين لم يحصلوا على رواتبهم. وتتابع الوزارة، وفقاً لنظام حماية الأجور، المنشآت المسجلة لديها عبر الزيارات الميدانية ومنظومة للرصد والتفتيش الإلكتروني لضمان التزامها بسداد أجور العاملين لديها في تواريخ الاستحقاق، وترسل الوزارة تنبيهات للمنشأة غير الملتزمة وذلك قبل أن يتم إيقاف تصاريح العمل عنها نتيجة عدم استجابتها لتلك التنبيهات.

الإجراءات المتخذة

حول أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال الصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية، أعلنت أنها تسعى لإعداد الأدلة والمعايير الفنية والتشريعات ذات العلاقة بالصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية وتحديثها وفق المعايير الدولية، مع مشاورة شركائها الحكوميين المعنيين في هذا المجال.

وأفادت الوزارة أنها أصدرت أربعة قرارات وزارية وإدارية معنية بالصحة والسلامة المهنية والسكنات العمالية في عام 2022، وأعدت مسودة قرار يصدر من مجلس الوزراء معني بإصابات العمل وأمراض المهنة، جرى اعتماده أيضاً في ذات السنة.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات حققت الريادة في عدة مجالات في الصحة والسلامة المهنية، وكان أولها تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة منذ العام 2005 والذي ساهم في رفع ثقافة المجتمع بشكل عام وقطاع الأعمال بشكل خاص بأهمية سلامة العمال في موقع العمل، عن طريق تنفيذ زيارات تفتيشية توجيهية لتوعية العمال بخطورة العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة، وتثقيفهم بفترة وتوقيت الحظر الذي يبدأ من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر ومن الساعة 12:30 ظهراً وحتى الساعة 3:00 ظهراً.

وتأتي هذه الزيارات ضماناً لالتزام أصحاب العمل بعدم تشغيل العمال في فترة الحظر والحرص على سلامتهم مع ضمان توفير الوسائل الوقائية للأعمال المستثناة.

وحرصت الوازرة، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين، على دعم القرار عن طريق تنفيذ ورش توعوية لأصحاب العمل بالتعاون مع الوزارة وإرسال مواد توعية عن طريق قنواتهم المختلفة.

وشددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على اهتمامها بالعمل على تعزيز مبدأ الشراكة والتكامل مع شركائها الحكوميين المعنيين بإدارة ملف السكن العمالي، حيث أسست قاعدة بيانات للسكنات العمالية بناء على تراخيص صادرة من الجهات المعنية، وذلك لتطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن.

تعزيز التنافسية

حول أهمية تعزيز الصحة والسلامة المهنية للعمالة، أكدت الوزارة أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية يعزز من تنافسية دولة الإمارات في سوق العمل العالمي، ويضمن كفاءة أعلى بالإنتاج واستقرار للعمالة الماهرة التي تدعم الاقتصاد الإماراتي، وتضمن تحقيق رؤية الوزارة في تنظيم سوق العمل وزيادة مرونته وإنتاجيته وقدرته التنافسية.

وأكدت أن تعزيز الصحة والسلامة المهنية ينطلق في الأساس من البعد الإنساني في دولة الإمارات التي تسعى للحفاظ على حياة الفرد وضمان عودته سليماً لأسرته، وضمان استقرار الأسر التي هي لبنة المجتمع، والذي يوازي الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة التي تسعى دائماً لتحقيق الريادة بوصفها أفضل الدول للعيش والعمل في العالم.

التعطل عن العمل

نوهت الوزارة بإطلاق نظام التعطل عن العمل، الذي يأتي تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يشمل العاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص. ويهدف هذا النظام إلى تأمين دخل مؤقت للمؤمن عليهم لمدة ثلاثة أشهر عند تعطلهم عن العمل بتكلفة منخفضة لحين توفر فرص عمل بديلة، ورغم أنه نظام غير معني مباشرة بالجانب الصحي، غير أنه يعتبر من ضمن المعايير الأساسية للاستدامة ولبيئة العمل المستقرة والآمنة للعمال في ضمان معيشتهم ومعيشة أسرهم.