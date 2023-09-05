بلدية عجمان تستعرض تجربتها في سعادة المتعاملين

عجمان (وام)

استعرضت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أفضل الممارسات المتبعة في مجال سعادة المتعاملين، خلال لقائها وفداً من دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، في مجال الحرص المشترك على تبادل أفضل التجارب وتوثيق التعاون والتنسيق المشترك.

وأكد مروان محمد النعيمي، مدير إدارة مراكز الخدمة، في مستهل الاجتماع، أن الدائرة تسعى بشكل دائم لتحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بالخدمات الذكية وتطويرها لتلائم احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم بجودة وحرفية عالية، وتجويد العمل لتقديم الأفضل للمتعامل وتمكينه من إتمام إجراءاته خلال وقت قياسي وفي أي مكان.

وأشار إلى أن الدائرة تقلدت العديد من الجوائز المحلية والعالمية تثميناً لجهودها، وتقديراً لإنجازاتها وأعمالها اليومية في مجال سعادة المتعاملين، متحدثاً عن النسب التي سجلتها الدائرة في المجال الحيوي، لتحصد نسبة 99% في مؤشر السعادة الفوري، ونسبة 100% عن رسم رحلات المتعاملين، كما بلغت نسبة الالتزام بميثاق المتعاملين 99%.

وقال النعيمي: إن الدائرة اعتمدت قنوات متعددة في مجال تواصلها مع المتعاملين تتضمن قناة قريب، والموقع الإلكتروني للدائرة، ومركز الاتصال الموحد، وقناة الواتس آب المعتمدة 80070، والدردشة الإلكترونية، والبريد الإلكتروني، بالإضافة للتطبيق الذكي MPDA، مؤكداً السعي الدائم لتعزيز التواصل ومعرفة مقترحات وملاحظات المتعاملين، ورفع الأفكار النيرة لأصحاب القرار وتحويلها لمشاريع واقعية.

من جهتها، قدمت سميرة صالح الرند، مدير قسم تحسين تجربة المتعاملين، عرضاً تقديمياً للحضور حول جهود الدائرة ومشاريعها في محاور تعزيز جودة حياة المتعاملين ورفاهية المجتمع، وتعزيز الثقة بين المجتمع والدائرة، وتعزيز التنافسية والاستدامة.

وتم التطرق خلال الزيارة إلى نظام الشكاوى والاقتراحات وكيفية العمل به والإجراء المتبع، وسير العملية بالنظام المرتبط مع عدسة راصد المدعمة بالذكاء الاصطناعي، ونظام رقيب، وتصنيف الشكاوى حسب العمليات والخدمات، وتصنيف الشكاوى من حيث السرعة والتعقيد.

من جانبه، ثمن الوفد الزائر تعاون الدائرة وحرصها على فتح آفاق التنسيق المتبادل بين الجهتين فيما يصب في مصلحة المتعامل وتقديم الأفضل للجميع، مؤكداً أن الدائرة تعد نموذجاً مثالياً يستحق التعميم ومعرفة سير الإجراءات والمعايير المتبعة والتي حققت أفضل النتائج.