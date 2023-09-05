«بلدي الحمرية» يبحث تنفيذ المشاريع التطويرية

الشارقة (وام)

بحث المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، خلال اجتماعه الأول الذي عقد بمقر البلدية، مواصلة تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التطويرية تحت مظلة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة، ورفع جودة الحياة للمواطنين، فضلاً عن جهود تحقيق تطلعات القاطنين بها تحقيقاً لرؤية إمارة الشارقة في التنمية المستدامة والارتقاء بمختلف الخدمات، وتحسين البنية التحتية.

تناول الاجتماع الذي ترأسه حميد سيف بن سمحه الشامسي، رئيس المجلس البلدي لمنطقة الحمرية، بحضور أعضائه، ومبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، وأمانة السر للمجلس، عدداً من الموضوعات المهمة التي تتعلق بمشاريع وبرامج تطوير منطقة الحمرية، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والدوائر الحكومية في إمارة الشارقة لتحقيق تطلعات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتنفيذ المشاريع التطويرية.

وأعرب رئيس وأعضاء المجلس ومدير البلدية، عن امتنانهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه ورعايته الكبيرة، وعلى اهتمامه الدائم برفاهية المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، مشيدين بتوجيهاته الدائمة والرامية نحو تحقيق التنمية في المجالات كافة، والعمل على الاهتمام بجميع أفراد المجتمع.

وفي سياق متصل، تفقد المجلس البلدي وبلدية الحمرية، المشاريع المنجزة والجاري العمل فيها في أنحاء منطقة الحمرية والتي شملت أعمال الطرق والشوارع وتعبيدها وأعمال الحدائق والمرافق العامة، والوقوف على مشروع حضانة الحمرية (شرق)، والاطلاع على نسب إنجاز المشاريع من الجهات المختصة في حكومة الشارقة.

وأكد حميد سيف الشامسي ضرورة التعاون مع الجهات والدوائر الحكومية لإنجاز المشاريع في المدينة على أكمل وجه في الوقت المحدد.