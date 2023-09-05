«مدينة الزورا» تعتزم مضاعفة أشجار القرم في محميتها الطبيعية بعجمان

عجمان (وام)

برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبمتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي، ولي عهد عجمان، أعلنت مدينة «الزورا» خطة توسعية لزراعة مئات الآلاف من أشجار القرم «المانغروف» في محميتها الطبيعية بالإمارة، وذلك في إطار دعم الخطة الوطنية لدولة الإمارات لزراعة 100 مليون غرسة من هذه الشجرة، وضمن إعلان العام 2023 عاماً للاستدامة في الدولة، وتحقيقاً لأهداف مؤتمر الأمم المتحدة الـ 28 للأطراف «COP28» بشأن تغيّر المناخ الذي تستضيفه الإمارات هذا العام، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للحياد المناخي 2050. وتأتي المبادرة، التزامناً من مدينة الزورا، المشروع المشترك بين حكومة عجمان، وشركة سوليدير العالمية «بي إل سي»، والمطور العقاري الرئيسي في عجمان، وتعزيزاً لجهود دولة الإمارات في توسيع مساحات غابات القرم، والتزامناً إضافياً لمساعي المؤسسات الوطنية التي تُعنى بالمسؤولية البيئية ورفع التوعية بقضايا الاستدامة البيئية، وتطوير منظومة التنوّع البيولوجي، والمساهمة في تخفيف كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وتعتبر مدينة الزورا، أول مطور عقاري يلتزم بمضاعفة حجم المحمية الطبيعية خلال العام المقبل، حيث يوجد فيها حالياً ما يزيد على 500 ألف شجرة، تنتج ملايين لترات الأكسجين يومياً، وتمتد على مساحة تزيد على 1 مليون متر مربع، وتؤوي أكثر من 200 نوع من الطيور المحلية والمهاجرة.

ويرمز هذا التوسع إلى التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالمحافظة على البيئة وتفاني إمارةعجمان في تعزيز الاستدامة البيئية محلياً وعالمياً.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة مدينة الزورا، إن المحمية الطبيعية لمدينة الزورا تعد جزءاً عزيزاً من مجتمع عجمان، و«يسرّنا أن نعلن عن مبادرتنا لعام 2023، والتي نسعى من خلالها إلى زيادة بصمتنا الخضراء في الإمارة، ودعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق أهداف الاستدامة طويلة الأجل، والمنسجمة مع أهداف مؤتمر COP28 المرتقب».

وأكد استمرار مدينة الزورا بإنشاء مشاريع صديقة للبيئة، وبما يتلاءم مع الأجندة الوطنية للعمل المناخي المستدام، ضمن المسؤولية المجتمعية المشتركة، لتكون المدينة وجهة بارزة للسياحة البيئية في عجمان، وتعزيزاً للجهود التي تبذلها الإمارة لتعزيز الاستدامة محلياً وعالمياً، والتخفيف من إجمالي الانبعاثات الكربونية الضارّة، والتحوّل إلى الطاقات المتجددة.

وأضاف أن مدينة الزورا مستمرة في الحفاظ على التنوّع البيئي، بما يتوافق مع رؤية وإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قدّم جهوداً كبيرةً لاستدامة البيئة والحياة الفطرية والتنوّع البيولوجي، وتعزيز مواردها عبر استدامة النُظم البيئية والعناية بها والمحافظة عليها، وتشجيع أبناء الوطن ومؤسساته على دعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي والبيئة.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره بأن الإمارات كانت أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تصادق على اتفاقية باريس للمناخ، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن هدفها لتحقيق الحياد المناخي، ضمن استراتيجية وطنية بحلول عام 2050.

جهود ملهمة

أكد جورج سعد، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري، دعم الشركة بشكل كامل لمبادرات وأنشطة الاستدامة في دولة الإمارات، بما في ذلك «COP28» وللجهود الملهمة التي تبذلها الدولة في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية طويلة الأجل من خلال التعاون والشراكات الفعالة سعياً لترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في مجال الاستدامة.

وتعد غابات المانغروف جزءاً حيوياً من المجتمع في عجمان، وتعدّ أشجارها موطناً للعديد من الأنواع المختلفة من الطيور المقيمة والمهاجرة والحياة البرية والبيئية، وتشتهر ببصمتها الخضراء وقدرتها على امتصاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون الزائد من البيئة بشكل طبيعي، وأكثر كفاءة بـ 5 مرات مقارنة بالغابات التقليدية.

وتلعب غابات المانغروف في عجمان دوراً حاسماً في عزل الكربون، وتخزين كميات كبيرة من الكربون والمساعدة في التخفيف من تغيّر المناخ، كما تعمل على تحسين جودة المياه عن طريق تصفية الحطام وتزويد المناطق الساحلية بالحماية الميكانيكية من الكوارث الطبيعية.

وتهدف المبادرة إلى مضاعفة إنتاج ملايين اللترات من الأكسجين يومياً، والإسهام في الحفاظ على جميع أشكال الحياة على كوكب الأرض، وهي تعزز مساعي مدينة الزورا نحو مستقبل أكثر صحة واستدامة لساكني المدينة بشكل خاص، وإمارة عجمان بشكل عام.