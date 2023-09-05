إبراهيم سليم (أبوظبي)

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أعلنت الهيئة أمس إطلاق الدورة الثانية من «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، حيث تقرر زيادة قيمة الجائزة إلى 10 ملايين درهم، مقسمة على المشاركين في الفئات الرئيسة للجائزة، والمشاركين في المسابقات المصاحبة ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» بالوثبة، والمشاركين في عدد من المهرجانات التي يتم تنظيمها ضمن الجائزة، وذلك بهدف تحفيز القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتكريم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين في الدولة، وإبراز دورهم في تحقيق الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي، والارتقاء بجودة الإنتاج المحلي، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية.

ودعت الهيئة المزارعين والمربين والمنتجين في محتلف القطاعات «الحيوانية والزراعية وإنتاج العسل، والألبان» إلى المشاركة في الجائزة، كما أن من حق المزارعين الفائزين العام الماضي التقدم بالمشاركة في فئات غير التي فازوا بها، كما دعت الهيئة المواطنات للمشاركة في فئتي أفضل مزارعة وأفضل مربية اللتين تمت إضافتهما هذا العام تقديراً لدور المرأة العاملة في هذه القطاعات، خاصة أن هناك عدداً لا بأس به من اللاتي لديهن ملكية.

وعبرت د. مريم حارب السويدي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للجائزة، عن عظيم امتنانها وتقديرها لمكرمة زيادة قيمة الجائزة إلى 10 ملايين درهم، مؤكدة أن زيادة قيمة الجوائز المقدمة للفائزين تعكس حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على تشجيع وتكريم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين، والمزارع التجارية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والتشجيع على تبني أفضل الممارسات الزراعية إيماناً من سموه بأهمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في منظومة التنمية المستدامة للدولة.

زيادة الجوائز

وقالت د. مريم السويدي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الهيئة، بحضور مبارك علي القصيلي المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية، عضو اللجنة العليا للجائزة، وراشد محمد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية، عضو اللجنة العليا للجائزة، وعبد الله المهيري، عضو اللجنة العليا لمهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وقيادات الهيئة: إن الدورة الثانية للجائزة تتميز بزيادة قيمة الجوائز واستحداث فئة جديدة ضمن فئات الجائزة هذا العام، بالإضافة إلى 9 مهرجانات متنوعة، و21 مسابقة مصاحبة تقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتم تقسيم الجائزة إلى أربع فئات رئيسة، تشمل الفئة الأولى ثماني فئات فرعية للمُزارع والمربي المتميز، حيث تم تخصيص أربع جوائز لفئات الشق النباتي وهي جائزة أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة، أفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، بالإضافة إلى أفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، بينما تم تخصيص أربع جوائز أخرى لفئة الشق الحيواني، تشمل فئة العزب المنتجة، فئة صغار المنتجين، فئة مربي النحل، وفئة الأحياء المائية.

أما الفئة الثانية، فتم تخصيصها للابتكار الزراعي، وتشمل جائزتين: الأولى للابتكار الزراعي النباتي والأخرى للابتكار في الإنتاج الحيواني، والفئة الثالثة وهي مخصصة للمزارع التجارية وتشتمل على جائزتين إحداهما للمزارع التجارية النباتية والثانية لمزارع الإنتاج الحيواني التجارية.

وأشارت السويدي إلى الفئة الجديدة التي تم استحداثها ضمن فئات الجائزة في الدورة الثانية، وهي مخصصة لأفضل امرأة من ملاك المزارع والعزب المتميزات، وتشتمل على جائزتين إحداهما لأفضل مُزارعة متميزة، والثانية لأفضل مُربية متميزة، وذلك بهدف دعم وإبراز دور وجهود المرأة في المجال الزراعي، ومساهمتها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

مسابقات متنوعة

وتضم الجائزة هذا العام عدداً من المسابقات المصاحبة، حيث سيتم تنظيم 21 مسابقة موزعة على 62 فئة وهي مسابقة أفضل منتج من التمور، ومسابقة أفضل المنتجات التحويلية من النخيل، ومسابقة أفضل سلة فواكه الدار، ومسابقة أفضل سلة تين، ومسابقة أفضل ثمار السدر، ومسابقة الطهي الحي، ومسابقة أفضل المنتجات التحويلية الغذائية الحيوانية والبحرية، ومسابقة أفضل منتج ألبان، إلى جانب مسابقات في مجال الثروة الحيوانية، كما تم استحداث مسابقات للمؤسسات الإعلامية ومؤثري التواصل الاجتماعي في مجال التوعوية والترويج بالقطاع الزراعي بالدولة.

وضمن فعاليات الجائزة، سيتم تنظيم عدد من المهرجانات المتنوعة وتشمل مهرجان التين، ومهرجان اللوز، ومهرجان الفراولة، ومهرجان السدر، ومهرجان الذرة، ومهرجان منتجات مزارع الأحياء المائية المحلية (أسماك مزارعنا/ أسماك الصحراء)، ومهرجان الأكلات الشعبية للأسر المنتجة ومهرجان مستلزمات الإنتاج الزراعي، مهرجان منتجات الألبان – فئة المصانع، بالإضافة إلى المزادات، وجميعها سيتم تنظيمها ضمن مهرجان الشيخ زايد في الوثبة.

الجدول الزمني

ووفقاً للجدول الزمني، سيتم إغلاق باب التسجيل في الجائزة في 30 نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها مباشرة مرحلة التقييم الفني والميداني، حيث ستتم زيارة المزارع المتأهلة لتقييمها وفق المعايير والشروط الخاصة بالجائزة، والتي تم وضعها من قبل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء وفنيين في مجال الزراعة بشقيها النباتي والحيواني، بالإضافة إلى الابتكار الزراعي.

وسيتم الإعلان عن المرشحين المتأهلين للمرحلة النهائية بعد الانتهاء من اعتماد نتائج التقييم الأولية، ثم تكريم الفائزين خلال حفل ختامي بحضور جميع المشاركين في الجائزة خلال شهر فبراير 2024، وتعكس «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» الدور الريادي للدولة في تحفيز الزراعة المستدامة والابتكار، وحرص القيادة الرشيدة على الاحتفاء بالمزارعين والمربين المتميزين، كما تأتي الجائزة تكريساً للإنجازات التي حققتها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مجال الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي والحيوي.

الدورة الأولى

جدير بالذكر، أن الدورة الأولى من الجائزة حظيت بمشاركة واسعة من المهتمين والمزارعين، وحصل 50 مشاركاً على جوائز الدورة الأولى، وفاز 171 مشاركاً بالمسابقات المصاحبة للجائزة، وبلغ إجمالي المشاركين في الجائزة ومسابقاتها المصاحبة 832 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبلغ إجمالي عدد المشاركين في الدورة الأولى لـ «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» 348 مشاركاً من مختلف إمارات الدولة، حسب فئات الجائزة الرئيسية الثلاث، منهم 227 مشاركاً تنافسوا على الفئات الخاصة بالشق النباتي، مقابل 121 مشاركاً تنافسوا على الفئات الخاصة بالشق الحيواني.

وتدعو هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين كافة ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية على مستوى الدولة إلى سرعة التسجيل للمشاركة في الجائزة والمنافسة على جوائزها القيمة، ويمكن للراغبين في المشاركة تقديم طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجائزة

www.smaea.ae وفي حال وجود أية استفسارات يمكن التواصل على الهاتف أو عبر الواتس أب على الرقم (+971542893389).

نجاح كبير

ورداً على سؤال «الاتحاد» حول ما يميز الدورة الثانية عن سابقتها، بالنظر إلى النجاح الكبير الذي حققته جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتها الأولى، والإقبال الواسع من المزارعين والمربين على مستوى الدولة، فقد تقرر زيادة قيمة الجوائز إلى 10 ملايين درهم، مقسمة على المشاركين في الفئات الرئيسية للجائزة، والمشاركين في المسابقات المصاحبة ضمن فعاليات «مهرجان الشيخ زايد» بالوثبة، والمشاركين في عدد من المهرجانات التي سيتم تنظيمها ضمن الجائزة.

وأكدت الدكتورة مريم حارب السويدي، رئيس اللجنة المنظمة، أن زيادة قيمة الجوائز تعكس حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على تشجيع وتكريم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين، والمزارع التجارية على مستوى الدولة، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، والتشجيع على تبني أفضل الممارسات الزراعية إيماناً من سموه بأهمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في منظومة التنمية المستدامة للدولة.

9 مهرجانات منوعة

أيضا تتميز الدورة الثانية للجائزة باستحداث فئة جديدة، بالإضافة إلى 9 مهرجانات منوعة، و21 مسابقة مصاحبة تقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، حيث تم استحداث فئة رابعة مخصصة لأفضل امرأة من ملاك المزارع والعزب المتميزات، وتشتمل على جائزتين: إحداهما لأفضل مُزارعة متميزة، والثانية لأفضل مُربية متميزة، وذلك بهدف دعم وإبراز دور وجهود المرأة في المجال الزراعي ومساهمتها في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وقالت السويدي:، تقديراً منا لدور المؤسسات الإعلامية وإخواننا الإعلاميين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي في إنجاح الجائزة والترويج لها، تم استحداث مسابقة في مجال التوعية والترويج للقطاع الزراعي بالدولة ستذهب جوائزها القيمة لأفضل تغطية إعلامية للجائزة والقطاع الزراعي في الدولة.

اهتمام واسع

حول المسابقات المصاحبة هذا العام، أفاد مبارك المنصوري، المدير التنفيذي للشؤون الزراعية بأن الفعاليات والمسابقات المصاحبة حظيت العام الماضي باهتمام واسع من المزارعين والمربين والأسر المنتجة، لذلك حرصنا هذا العام على تنويعها وزيادتها وابتكار أفكار ومجالات جديدة للمنافسة، مسابقات متنوعة، منها: مسابقة أفضل المنتجات التحويلية من النخيل، ومسابقة أفضل سلة فواكه الدار، ومسابقة أفضل سلة تين، ومسابقة أفضل ثمار السدر، ومسابقة الطهي الحي، ومسابقة أفضل المنتجات التحويلية الغذائية الحيوانية والبحرية، ومسابقة أفضل منتج ألبان، إلى جانب مسابقات في مجال الثروة الحيوانية، كما تم استحداث مسابقات للمؤسسات الإعلامية ومؤثري التواصل الاجتماعي في مجال التوعوية والترويج بالقطاع الزراعي بالدولة.

شروط الترشح

رداً على سؤال حول مدى أحقية الفائزين في الدورة السابقة المشاركة هذا العام، أفاد راشد المنصوري بأنه بحسب شروط الجائزة المعتمدة من العام الماضي لا يحق للفائز الترشح للفئة التي فاز بها إلا بعد مرور دورتين من تاريخ حصوله على الجائزة، لكن يحق له المشاركة بأي من الفئات الأخرى طالما لديه الرغبة، ويشعر بأنه مؤهل لذلك مع الالتزام بشرط المشاركة في فئة واحدة فقط من فئات الجائزة.

وبخصوص إنْ كان هناك تعارض بين الجائزة المخصصة لمزارعي النخيل، وهي «جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر»، في حال السماح لمزارع النخيل بالمشاركة في جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أوضح مبارك القصيلي المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية، خلال الدورة الأولى تم السماح لمزارع النخيل بالمشاركة ضمن فئة إنتاج الفواكه، لكن نظراً لأهمية التركيز على تشجيع منتجي الفاكهة، فقد تم استثناء هذه الفئة من المشاركة، خاصة أن لديهم فرصاً للمشاركة في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر التي تحظى بدعم القيادة، وتحظى بسمعة دولية مرموقة.

فئات الجائزة

تضم الجائزة 4 جوائز رئيسة، و14 جائزة فرعية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات المصاحبة، جائزة المُزارع/ المربي المتميز، وأفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، وأفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، وفئة العزب المنتجة، وفئة صغار المنتجين، وفئة مربي النحل، وفئة الأحياء المائية، وجائزة المزارع التجارية، وفئة المزارع التجارية النباتية، وفئة المزارع التجارية الحيوانية، وجائزة الابتكار الزراعي، وفئة الابتكار الزراعي النباتي، وفئة الابتكار الزراعي الحيواني، وجائزة أفضل مزارعة/ومربية متميزة، وفئة أفضل مزارعة متميزة، وفئة أفضل مربية متميزة.