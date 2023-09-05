7000 مستفيد من محاضرات شرطة دبي لموظفي الدوائر الحكومية

دبي (الاتحاد)

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي سلسلة من المحاضرات والورش التثقيفية ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث» لموظفي عدد من الدوائر الحكومية والجهات الخاصة، ولسائقي الحافلات وأولياء الأمور، استفاد منها أكثر من 7900 شخص.

وأكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن المحاضرات والورش التثقيفية تهدف إلى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، واحترام قواعد السير والمرور، وأنظمة السلامة المرورية، وآداب الطريق، والحفاظ على سلامة أرواح مستخدمي الطريق، وفي مقدمتهم طلبة المدارس. وأوضح اللواء سيف المزروعي، أن المحاضرات والورش تضمنت الإجراءات والقوانين الواجب اتباعها خلال عملية نقل الطلبة، ومنها عدم تجاوز السرعة المحددة، والالتزام بخط السير الإلزامي، والانتباه والتركيز أثناء القيادة، وتحمل المسؤولية تجاه الطلبة، والحفاظ على سلامتهم، والشعور بالواجب الاجتماعي الكبير الملقى على كاهل كل سائق حافلة من قبل الأسر والمجتمع، مشيراً إلى أن الدور الذي يؤديه هؤلاء السائقون كبيرٌ جداً.

التزام

شدد اللواء المزروعي على ضرورة التزام أولياء الأمور بقوانين وأنظمة السير والمرور، والشواخص المرورية، وتعليمات رجال المرور، وتوخي الحيطة والحذر، وأهمية ربط حزام الأمان، وضرورة التحلي بالصبر والالتزام بخط السير الإلزامي واستخدم المواقف بالشكل الذي لا يعيق الآخرين، وعدم الوقوف في الأماكن غير المخصصة للوقوف، وكذلك الالتزام باللوحات الإرشادية أمام المدارس والتي تدعو إلى تخفيف السرعة وزيادة الانتباه، وتوخي الحيطة والحذر، وتوقع أخطاء الآخرين.

ويذكر أن برنامج المحاضرات والورش التثقيفية يأتي دعما لتحقيق أهداف برنامج مبادرة «يوم بلا حوادث» والمعني بتعزيز التوعية المرورية بشأن إجراءات السلامة، وتقويم سلوك سائقي الحافلات وصولاً إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.