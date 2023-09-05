الأربعاء 6 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وزراء «التربية» بدول «التعاون» يستعرضون تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي

أحمد بالهول الفلاسي ووفد «التربية» خلال الاجتماع (من المصدر)
6 سبتمبر 2023 00:57

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الأبيض الأولمبي» يحصد «نقطة» في بداية تصفيات كأس آسيا
ماريجا على أبواب «الملك»

ترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، وفد الوزارة المشارك في الاجتماع السابع لوزراء التربية والتعليم، والاجتماع الـ 23 للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في فندق قصر البستان في سلطنة عُمان. بحثت الاجتماعات جملة من المشاريع التربوية، والقضايا التعليمية والتطويرية والتنسيقية المشتركة بين الدول الأعضاء.ضم وفد وزارة التربية والتعليم المشارك في الاجتماعات، الدكتور محمد المعلا، وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية، والدكتور حسان المهيري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج، والدكتورة آمنة الضحاك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات، والدكتورة رابعة السميطي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الترخيص والجودة.
 وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أهمية اجتماع القيادات التربوية في دول مجلس التعاون باعتباره يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء، وتنسيق الجهود والسياسات، وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الدول الخليجية في المجالات التي من شأنها الارتقاء بالنظم التعليمية في دول المنطقة كافة، خاصة لجهة العمل على مواءمة مخرجات العملية التعليمية مع واقع ومتطلبات سوق العمل، وتأهيل الطلبة للاستفادة من الفرص التي يتيحها القطاع الخاص، بما يتماشى مع الرؤية التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال معالي الدكتور الفلاسي: «شكل موضوع تبني التحول الرقمي والاستفادة من الفرص التي يقدمها في المجال التعليمي أحد محاور النقاش الرئيسية خلال الاجتماعات، وذلك باعتباره يمثل رافعة أساسية للنهوض بجوانب العملية التعليمية كافة. وحرصنا خلال الاجتماعات على استعراض تجربة دولة الإمارات الرائدة في هذا المجال، خاصة في مجال تضمين التقنيات الرقمية المناسبة على غرار الذكاء الاصطناعي وأدوات التعلم الرقمي ضمن المنظومة التعليمية وفق استراتيجية واضحة المعالم تستهدف الارتقاء بقدرات ومهارات المعلمين والطلبة والكوادر الأكاديمية، وإعدادهم للتعامل مع تحديات المستقبل».
آخر تطورات خطة العمل
استعرض وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية آخر تطورات خطة عمل لجنة وزراء التربية والتعليم للأعوام (2021 - 2026)، والتعاون المشترك بين دول المجلس لتحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (التعليم الجيد). وشهدت الاجتماعات مناقشة مقترحات سلطنة عُمان، ومقترح الأمانة العامة الخاص بخصوص التدريب على رأس العمل، ومناقشة محور آثار الثورة الصناعية الرابعة على قطاع التعليم ومخرجاته. يشار إلى أن جدول أعمال اجتماعات وزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون، تضمن مجموعة من الملفات التعليمية الأساسية والتي شملت: التحول الرقمي، وأهمية نبذ الإرهاب والتطرف، وسبل تعزيز التعاون الدولي، ووضع المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة، وأهمية وضع أطر واضحة لحماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية.
مشاركة التجارب الإماراتية
أكد معالي الدكتور الفلاسي، خلال الاجتماعات، استعداد دولة الإمارات لمشاركة تجاربها في هذا المجال مع الأشقاء في دول مجلس التعاون انطلاقاً من إيمانها بأهمية تبادل المعارف والخبرات للنهوض بالمنظومة التعليمية، وتعزيز تميزها في المنطقة ككل.
تمت، خلال الاجتماعين، مناقشة القضايا التعليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مواضيع تطوير البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال ضمن النظم التعليمية، ومشاريع لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول مجلس التعاون، والتعلم الرقمي والأمن السيبراني، وآليات العمل المستقبلي بين الدول الأعضاء، وغيرها من المواضيع التربوية ذات الاهتمام المشترك.

وزارة التربية والتعليم
مجلس التعاون الخليجي
أحمد بالهول الفلاسي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
التعليم الرقمي
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
عبدالله العويس
ثقافة
الشارقة تحتفي بـ«الأدب الموريتاني» و«الشعراء المغاربة»
اليوم 19:40
أوكرانيا ترفض أي قيود أخرى على تصدير الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا ترفض أي قيود أخرى على تصدير الحبوب
اليوم 19:23
حمدان بن محمد يطّلع على مبادرات ومشاريع شرطة دبي
حمدان بن محمد يطّلع على مبادرات ومشاريع شرطة دبي
اليوم 18:46
«الأبيض الأولمبي» يحصد «نقطة» في بداية تصفيات كأس آسيا
الرياضي
«الأبيض الأولمبي» يحصد «نقطة» في بداية تصفيات كأس آسيا
اليوم 18:40
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©