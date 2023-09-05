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تفاهم بين «نيويورك أبوظبي» و«مبادلة»

خلال التوقيع (من المصدر)
6 سبتمبر 2023 00:57

أبوظبي(الاتحاد)

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وقّعت جامعة نيويورك أبوظبي، مذكرة تفاهم مع شركة «مبادلة»، لتوسيع نطاق التعاون بين الطرفين في المشاريع ذات المصلحة المشتركة. تحدد المذكرة عدداً من مجالات التعاون بناء قابلية الجامعة البحثية، ومنها التعاون في الدراسات التي ينفذها طلاب الجامعة وأساتذتها، واحتمال تطوير برامج الأبحاث المتقدمة. كما شملت المذكرة مقترح تأسيس مختبرات حديثة لدعم النشاطات التعليمية والبحثية ذات العلاقة بالطرفين.
وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس الجامعة: «تعتمد هذه الاتفاقية مع مبادلة على علاقتنا القوية وطويلة الأمد، والتي أثمرت بالفعل العديد من المشاريع الناجحة والدعم القوي لبرامج الفنون العامة لدينا. وتسهم هذه الخطوة في تعزيز شراكتنا دعماً لمصالحتا المشتركة في تطوير الأبحاث وتوليد المعرفة التحولية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والعالم».
من جانبه، قال منصور الكتبي، ممثل «مبادلة» والمدير التنفيذي للخدمات الرقمية والمؤسسية في الشركة: «تعمل «مبادلة»على إدارة جميع المبادرات الخيرية والمجتمعية في الشركة، وتتعاون مع نظيراتها من أجل دفع عجلة التغيير الإيجابي في المجتمعات على مستوى دولة الإمارات وفي جميع أنحاء العالم. 
ويسر «مبادلة» إبرام شراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي، التي تنسجم معنا في رؤيتنا الرامية لتطوير القطاع الأكاديمي في دولة الإمارات، وتزويد الكوادر الشبابية بالمهارات الأساسية للنجاح في منظومة الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة. وتتطلع «مبادلة» لرؤية نجاحات هؤلاء المبتكرين والرواد، وهم يوسّعون آفاقهم ومجالاتهم من خلال الإمكانات التي توفرها مثل هذه الشراكة». 

جامعة نيويورك أبوظبي
أبوظبي
مبادلة
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