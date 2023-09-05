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«معاً»: فرص للتطوع في الأماكن المغلقة

«معاً»: فرص للتطوع في الأماكن المغلقة
6 سبتمبر 2023 00:57

أبوظبي (الاتحاد)

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 أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، عن دعمها لسلسلة من فرص التطوع الداخلية للمقيمين تؤهلهم للقيام بدور مجتمعي فاعل، ورد بعض الجميل لمجتمعاتهم المحلية. في إطار جهودها الداعمة للتطوع واقتراح مبادرات تطوعية جديدة لمعالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي، 
ومن خلال قائمة المبادرات التطوعية الداخلية التي تغطي مجموعة من الاهتمامات بدءاً من الأنشطة الرياضية وحتى العلاج بالفن لكبار السن، تشجع «معاً» عموم فئات المجتمع على المشاركة والتأثير والمساهمة الفاعلة في مجتمعهم على صعيد الإمارة، من خلال تحويل وقت الفراغ إلى وقت تطوعي.
 وقالت فاطمة عبدالله المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والتطوع لدى هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: يحصل المتطوعون من الفئات العمرية المختلفة على مزايا متنوعة عند المشاركة في البرامج التي تدعمها الهيئة والتي تستمر على مدار عام، بما في ذلك تعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع والثقة بالنفس، وتطوير أنفسهم ومجتمعاتهم.
تشمل البرامج المخصصة للمتطوعين، خدمات تحديد المسار المقدمة من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، والتي تدعم رفاهية كبار السن من خلال العمليات الطبية التي تساعدهم على الوصول إلى العيادات والاستفادة من خدمات الترجمة.
 كما يمكن للمتطوعين دعم هذه الفئة الأساسية عبر المساهمة في الأنشطة وورش العمل التي تركز على الأعمال الفنية والرسم، ومحو الأمية، وغيرها على مدار عدة أيام خلال شهر سبتمبر.
وعبر دعمها للقطاع الثالث، تعمل الهيئة على تمكين المتطوعين من تقديم حلول مستدامة ومبتكرة تترك أثراً طويل الأمد يعود بالفائدة على أفراد مجتمع أبوظبي.
مجتمع متعاون
يعمل المتطوعون أيضاً على بناء مجتمع متعاون من خلال إحداث تأثير اجتماعي حقيقي وتعزيز مستويات الرفاهية المجتمعية في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي. ويستفيد المتطوعون بشكل شخصي من خلال توظيف تخصصاتهم ومهاراتهم وهواياتهم لمعالجة الأولويات الاجتماعية، وتفعيل دورهم كأفراد نشطين في المجتمع قادرين على رد الجميل للمجتمع، ويمكن التسجيل في البرامج التطوعية بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة أو التطبيق المخصص للهواتف المحمولة العاملة بنظامي آبل وأندرويد.

هيئة المساهمات المجتمعية
أبوظبي
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