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159 مستفيداً من «الدعم المهني» في «اجتماعية الشارقة»

البرنامج يعزز مهارات وخبرات المنتسبين (وام)
6 سبتمبر 2023 00:57

الشارقة (وام)

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بلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم المهني، الذي أطلقته دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، نحو 159 من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالدائرة، في حين وصل عدد الجهات المستفيدة إلى 38 جهة حكومية وأهلية، وذلك منذ إطلاق البرنامج عام 2021.
ويعنى البرنامج بتوفير فرص عمل للجنسين، وهو ينقسم إلى مبادرتين، الأولى مبادرة التمكين بالعمل، من خلال إبرام عقود مؤقتة مع الجهات الحكومية والمؤسسات الحكومية والأهلية، وتتحمل الدائرة دفع العلاوة التكميلية للمستفيد في حال التحاقه ببرنامج التمكين بالعمل، أما المبادرة الثانية هي «فرصة»، التي توفر فرصاً لهذه الشريحة، من خلال معارض التوظيف التي تقيمها الدائرة بشكل مستمر في جميع مدن الإمارة.
وقالت آمنة الحمادي مدير برنامج الدعم المهني: يستفيد من البرنامج كل مستحقي الضمان الاجتماعي بالدائرة الذين تنطبق عليهم اشتراطات الالتحاق بالعمل، وفي مقدمتها أن يكون من مواطني الشارقة، وأعمارهم تقل عن 45 سنة، وقادرين على العمل والعطاء.
وعن أهداف البرنامج، قالت الحمادي: هدفنا هو تعزيز المهارات والخبرات والقدرات المستدامة للمنتسبين إلى البرنامج. وأضافت: استطعنا خلال عملنا توقيع عقود عمل لشخصين، من خلال معارض التوظيف التي تم تنظيمها، كما استفاد 159 شخصاً من عقود التمكين بالعمل، وتم التنسيق بين البرنامج و38 جهة حكومية وأهلية، وحالياً يوجد لدينا 270 مرشحاً على قائمة الانتظار للمبادرتين. جدير بالذكر أن العقود المؤقتة تتحمل الدائرة تكلفتها من خلال إضافة علاوة تكميلية، إلى جانب المساعدة الاجتماعية التي يتلقاها المستفيد من الدائرة، وتُحسب قيمة المساعدة الاجتماعية على حسب عدد المعالين، الذين كلما زاد عددهم ارتفعت قيمة المساعدة.
وقالت الحمادي: إن العقود المؤقتة قد تتحول إلى فرص عمل، وهذا ما حصل بالفعل حيث تحولت عقود بعض المستفيدين من العقود المؤقتة إلى عقود عمل.

الشارقة
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اجتماعية الشارقة
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