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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
5 سبتمبر 2023 16:53

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً شرقاً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وتميل درجات الحرارة للارتفاع خاصة على بعض المناطق الساحلية، ورطبا ليلاً وصباح الخميس غرباً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.
وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية  / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 17:23  والجزر الأول عند الساعة 10:37 والجزر الثاني عند الساعة 00:24 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 13:16 والمد الثاني عند الساعة 03:42 والجزر الأول عند الساعة 07:55 والجزر الثاني عند الساعة 20:49.

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