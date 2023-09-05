الإمارات تحتفي بعودة سلطان النيادي إلى الأرض

احتفلت دولة الإمارات بكل مدنها وأهلها بعودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى الأرض بعد أن أنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وعاد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، من محطة الفضاء الدولية بعد نجاح مركبة الفضاء دراغون في الانفصال عنها والهبوط على الأرض، محققاً بذلك إنجازاً تاريخياً بالنجاح في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، امتدت 6 أشهر.وساهم خلالها في تنفيذ العديد من التجارب العلمية المتقدمة.

