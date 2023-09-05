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الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح

الأرصاد
5 سبتمبر 2023 15:11

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة.

وقال "الأرصاد" عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقاً): "فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية وذلك من الساعة 14:30 حتى الساعة 20:00 الثلاثاء".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأمطار
المركز الوطني للأرصاد
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