الأرصاد: فرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم، فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة.

وقال "الأرصاد" عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقاً): "فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية وذلك من الساعة 14:30 حتى الساعة 20:00 الثلاثاء".