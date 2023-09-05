محمد الشرقي يصدر قرارين بشأن تشكيل لجنة الأعراس الجماعية ونظام إقامتها في الفجيرة

أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، القرار رقم (16) لسنة 2023م بشأن تشكيل لجنة الأعراس الجماعية بالإمارة لعام 2024م، برئاسة السيد عبيد راشد اليماحي، وعضوية كل من السيد ارحمة راشد الزيودي، والسيدة مريم محمد الكعبي، والسيدة خلود اليليلي، والسيدة عواطف خلفان الشريف، والسيدة حصة حسن المسماري.

كما أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، القرار رقم (17) لسنة 2023م بشأن إصدار نظام إقامة الأعراس الجماعية في إمارة الفجيرة، والذي ينص على تحديد التسمية والتعاريف المتعلقة بالنظام وتحديد الفئات المستهدفة منه.

وبيّن القرار أهداف النظام وارتباطه بالتوجهات الوطنية حيث يهدف إلى تمكين المتقدمين من بناء أسر متماسكة وتشجيعهم على الاستقرار الأسري، وحثّهم على المشاركة في الأعراس الجماعية لتقليل تكاليف الزواج، بالإضافة إلى استكمال دور الجهات الاتحادية المختصة ودعم توجهاتها الوطنية المتعلقة بتخفيف أعباء الزواج.

كما حدد القرار مهام لجنة الأعراس الجماعية بالإمارة في تنظيم وإدارة ومتابعة إقامة الأعراس الجماعية، ووضع الشروط للتقدم بطلب الاستفادة من الأعراس الجماعية، والنظر في المسائل المتعلقة بطلبات المتقدمين وتقييمها وفقًا للشروط والمعايير المحددة.

كما نص القرار على توكيل اللجنة بمهمة الإدارة المالية والموازنة العامة لدعم الأعراس الجماعية، وتحقيق مؤشرات قياس الأداء لمشروع العرس الجماعي بما يتوافق مع المؤشرات الوطنية.

ويعمل بهذين القرارين من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسمية.