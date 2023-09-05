تنويه من شرطة أم القيوين بشأن تلوين زجاج المركبات

دعت شرطة أم القيوين السائقين إلى ضرورة الالتزام بعدم زيادة نسبة تلوين زجاج المركبات "الأمامي، والجانبي والخلفي" 50% من مستوى الرؤية الداخلية، تجنباً لغرامة قدرها 1500 درهم.

حيث تنص المادة (68): (أ) زيادة نسبة تلوين زجاج مركبة عما هو مصرح به .( ب ) تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها.



وأشارت شرطة أم القيوين إلى أن استخدام "الشمسية" في الزجاج الأمامي أثناء قيادة المركبة يعدّ مخالفة صريحة للتلوين الشامل.

حيث تنص المادة (68) (أ)زيادة نسبة تلوين زجاج مركبة عما هو مصرح به .( ب ) تلوين مركبة غير مسموح بتلوينها.