"بلدية أبوظبي" تنفذ مبادرتين بمناسبة العام الدراسي الجديد

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية مدينة زايد، مبادرتي "العودة إلى المدارس" و"حقيبتي المدرسية" وذلك في إطار حرصها على مشاركة الطلبة في استقبال العام الدراسي الجديد، وترحيباً بهم مع بدء عامهم الدراسي، وتشجيعهم على العطاء، والإبداع ، والمثابرة، وإسعادهم.

تأتي المبادرة انعكاساً لسعي البلدية الدائم نحو ترسيخ علاقات التعاون والشراكة مع شرائح المجتمع كافة، ومشاركتهم في المناسبات والأحداث المختلفة، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي، وتعزيز مبادئ العطاء والتسامح.

واشتملت مبادرة " العودة إلى المدارس" ، التي تم تنفيذها بالتعاون مع مدارس الاتحاد الخاصة، والشارقة الأميركية، وربدان، استقبال الطلبة في أول يوم دراسي، وتشجيعهم وتحفيزهم لبدء عام دراسي جديد، وتم تقديم الهدايا الرمزية إلى الطلبة وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد.

واستهدفت المبادرة تعزيز الشراكة الفعالة مع المدارس،وإدخال البهجة والسرور مع أول أيام العام الدراسي الجديد إلى قلوب الطلبة، وزيارة بعض الفصول الدراسية لتوزيع البطاقات التحفيزية، وحقيبة المقلمة.



وتضمنت مبادرة" حقيبتي المدرسية" التي تم تنفيذها بالتعاون مع الشريك " اللولو هايبرماركت" توزيع الحقائب المدرسية متضمنة جميع احتياجات الطلبة من الأدوات والأقلام وغيرها، وتم توزيع الحقائب في منطقة ربدان، ومدينة شخبوط على الطلبة من ذوي الأسر المتعففة، وتهدف المبادرة لتفعيل وتعزيز دور الشراكة الفعالة مع المجتمع، وخلق بيئة تشجع الطلاب في أول يوم دراسي وتحفزهم على الانطلاق في دراستهم، مع الحرص على إدخال الفرحة والسرور إلى أنفسهم.