شرطة أبوظبي و"الهلال الأحمر" توزعان مستلزمات مدرسية بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري

نفذت إدارة مرور العين في مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مبادرة توزيع مستلزمات مدرسية على عدد من الأطفال والأسر، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للعمل الخيري الذي يصادف 5 سبتمبر.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، حرص شرطة أبوظبي المستمر على التواصل مع المجتمع والإسهام في توفير احتياجات أبنائه من الطلبة المدرسية من حقائب وقرطاسية وأقلام، تماشياً مع نهج مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العطاء وتعزيز التكافل الاجتماعي.

من جانبه أشاد الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في العين، بالتعاون المثمر مع شرطة أبوظبي في مختلف الفعاليات المجتمعية والإنسانية، موضحا أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الجانبين إلى تعزيز مفهوم العمل الخيري والإنساني لدى كافة شرائح المجتمع، وإدخال الفرحة والسرور على نفوس الطلبة خصوصا في بداية عامهم الدراسي الجديد.

وأعربت الأسر والأطفال الذين استفادوا من المبادرة عن شكرهم وتقديرهم لشرطة أبوظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على هذه اللفتة الإنسانية.

كما نظمت الإدارة في إطار الفعالية نشاطا في مقر مركز الهلال الأحمر الإماراتي بالعين لتعريف الطلبة على دورية الطفل وأهدافها في ترسيخ الثقافة المرورية.