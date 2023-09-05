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الإمارات

رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات بنجاح مهمة سلطان النيادي

رئيس البرلمان العربي
5 سبتمبر 2023 10:47

 هنَّأ معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي، الذي عاد إلى الأرض بعد مشاركته في نحو 200 تجربة علمية، خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن رحلته التي استمرت ستة أشهر، في أطول مهمة فضاء عربية.

وأكد العسومي، في بيان له، أن ما حققه رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وفرق العمل الوطنية يمثل إنجازاً إماراتياً وعربياً، يجب أن يفخر به كل العرب، لاسيما وأنه إنجاز ساهم في خدمة البشرية جمعاء، فضلاً عن أنه يفتح المجال أمام دخول العرب بقوة لعالم الفضاء.

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وأضاف أن هذا الإنجاز، يأتي في ظل الرعاية والاهتمام المباشر الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لريادة وتقدم دولة الإمارات في مجال الفضاء، كما يأتي تتويجاً وامتداداً للنجاحات الكثيرة التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال الحيوي خلال السنوات الأخيرة، وخاصة ما يتعلق بحرصها على الاستثمار في هذا المجال، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للدخول فيه، والتي أصبحت نموذجاً ملهما للشباب العربي في العمل من أجل مستقبل أفضل للعالم.

المصدر: وام
سلطان النيادي
الفضاء
البرلمان العربي
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